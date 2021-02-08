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77歲南韓影后 傳癡呆在法遭丈夫棄養

娛樂新聞組／綜合報導
南韓資深女演員尹靜姬，被爆因為阿茲海默症被獨自遺棄在法國。(取材自微博)
南韓資深女演員尹靜姬，被爆因為阿茲海默症被獨自遺棄在法國。(取材自微博)

77歲南韓國寶級影后尹靜姬，傳因為阿茲海默症被獨自遺棄在法國，尹靜姬的丈夫和女兒身在法國卻都沒有照顧。青瓦台國民請願留言板近日登出了「救救與外界隔絕的電影演員尹靜姬」的文章。

據此前報導，尹靜姬患上了阿爾茲海默症，其身為鋼琴家的丈夫白建宇曾透露她無法認出自己的子女及兄弟，甚至連飯都不記得吃。

綜合媒體報導，在這篇請願文章中提到，「尹靜姬和丈夫分居，沒有得到配偶的照顧，在巴黎郊外的一棟公寓中孤身一人與阿茲海默症和糖尿病做鬥爭」、「丈夫住在巴黎郊外的家中，一直躲避著妻子」。

「雖然她的女兒住在附近，但由於工作和家庭生活繁忙，無法照顧好自己的母親」「被配偶和女兒拋棄，尹靜姬獨自與疾病作鬥爭， 一個人也不能外出，過著監獄般的生活」。

請願者發文請求：「她一直希望在南韓土地上度過晚年，希望她能擺脫被直系親屬擱置、連基本人權都被剝奪的狀況，回到韓國度過餘生。」

針對網友請願呼籲救助尹靜姬一事，白建宇通過其所屬公司表示，涉及內容均為謊言，是毫無根據的指責。

據白建宇方表示，尹靜姬一直在定期接受醫生的治療，過著舒適穩定的生活，「白建宇和尹靜姬雖然一直在巡迴演出，但是從幾年前開始，因為尹靜姬的病情惡化，無法陪同白建宇進行長達數十個小時的長途旅行。比起和家人分開，在療養院生活，住在女兒家附近，有專業的看護人照顧生活是最好的。」

現年77歲的尹靜姬曾被稱為「南韓電影黃金期」（上世紀60年代）的三大女演員之一，她共出演320多部電影，最後一部就是李滄東導演的「詩」，曾拿到南韓青龍電影獎及電影大鐘獎最佳女演員。

電影 南韓 阿茲海默症

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