想當鋼鐵人去太空 宋仲基就怕臉被遮住

宋仲基在「勝利號」中造型邋遢。（圖：Netflix提供）

南韓 演員宋仲基與金泰梨、陳善奎和柳海真主演的新電影「勝利號」是南韓首部太空 科幻片，他日前接受台灣 媒體視訊聯訪，透露想要有鋼鐵人裝備度過太空生活，但唯一要求是服裝不能遮住帥臉。

中央社報導，在訪問中，宋仲基大方秀中文「好久不見」跟媒體打招呼，並表示因疫情很久沒拜訪台灣了。「勝利號」全劇設定在未來2092年，人類將無法居住在地球，而「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一。

片中4人得在外太空生存，被問及希望擁有什麼超能力，來度過可怕的外太空生活，宋仲基許願，希望有像鋼鐵人般的服裝，「一穿上就能隨時到處跑」，不過鋼鐵人服裝會把臉遮住，被追問需要把臉的部分露出來嗎？宋仲基笑回：「對，必須要那樣才行」。

至於身旁的柳海真則用字正腔圓的中文回答「喝酒」，笑言希望能有不論在何時何地都能喝酒的能力。這回柳海真在「勝利號」飾演機器人，以動態捕捉感應設備拍攝，儘管沒露臉，但其實都有在現場跟演員對戲。

問到跟以往演戲的差別，柳海真認為其他人比較辛苦，「因為要後製CG的關係，每一幕都必須拍2遍才行，所以有我在的時候，他們要和我一起演一遍，我不在的時候，他們又要想像我人有在現場似的去演一遍」。

金泰梨在片中飾演帥氣的太空船長，對前輩大吼大叫，不過若有機會在4人中重新推舉船長，金泰梨選擇宋仲基：「仲基歐巴，在拍戲現場看的話，他充滿領袖魅力的樣子」。