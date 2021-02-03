綾瀨遙不忌口 家裡冰箱不能沒有冰淇淋

綾瀨遙無論演什麼角色，都能發揮百分之百的演技。（圖：WAKUWAKUJAPAN提供）

日本 女星綾瀨遙主演夯劇「天國與地獄」掀起話題並創下漂亮收視數字，WAKUWAKU JAPAN將推出「綾瀨遙」超級特輯，從「女強人小媽」、「在世界中心呼喊愛」、「今天不上班」到最新「天國與地獄」，連續兩個月要讓綾瀨迷看個夠。

綾瀨遙出道20年，被媒體譽為最強的「36歲女星」其中之一，無論演什麼角色都能發揮百分之百的演技，上綜藝節目的自然更常常成為網友熱烈討論的話題，睽違兩年半再度主演日劇 ，與高橋一生的「靈魂互換」不但衝出高收視率，為她的20周年錦上添花，突破「可愛」界線，讓許多觀眾見識綾瀨遙的高超演技。

雖然後進新秀不斷，綾瀨遙以演技、親和力維持地位屹立不搖，各種類型題材都難不倒她。日前接受時尚雜誌訪問，透露自己不會刻意節食，會順著身體的節奏用餐，所以無論「一日三餐」又或是「每日一餐」都可以，只要能取得平衡就好，此外偶爾會下廚的她，表示會看當下喜歡吃什麼，但不會去管數量跟熱量，唯一講究的就是油跟調味料。

體態總是呈現完美狀態的綾瀨遙，笑說：「如果肚子餓的話會看心情選擇食物，但冰箱一定要有的東西就是冰淇淋。」她強調如果餓過頭也不會爆吃，而家人種的蔬菜也是其重要營養來源，高麗菜、香菜常常成為她餐桌上如沙拉等重要食材。