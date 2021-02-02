甜擁納粹軍人蠟像 韓女團招嚴厲批評

韓女團GFriend的隊長Sowon，對身穿納粹軍服的蠟像做出親密舉動，招來嚴厲批評。(取材自Instagram)

南韓 女團GFriend在全球各地都有歌迷，不但曾獲MTV歐洲音樂大獎的最佳南韓藝人獎，也曾赴葛萊美獎博物館專訪，成員們的動態備受關心，卻偏偏一不小心捅出大婁子。

原來25歲的隊長Sowon竟然在社群網站 上發布了兩張擁抱身著納粹軍服的蠟像、狀似甜蜜親暱的照片，立刻引來圍剿。

納粹軍人在二次大戰期間對猶太 人造成的各種屠殺、迫害，至今還讓猶太族裔難走出傷痛，由於他們在歐美娛樂產業的龐大影響力，幾乎讓所有相關的事物都成為禁忌，更不准出現對納粹親近、認同或崇拜的舉動，Sowon發布的照片有如觸犯大忌，批評聲浪排山倒海而來，她也很快把照片刪掉。

網友仔細檢視分析，認為照片應該是GFriend的工作花絮照，目前還不能斷定納粹軍裝蠟像的來源；可是面對各方要求道歉的壓力，經紀公司被迫發表聲明，指那是GFriend去年11月為新碟拍攝回歸秀宣傳片，因拍攝當天負責的職員未能確認現場的蠟像身上軍服有問題，沒能在上傳相關影片與照片前發現問題所在，該公司難辭其咎，也對引起外界的不悅致上歉意，現在已經把宣傳片內的問題畫面修掉了。