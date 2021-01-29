T.O.P點個甜點外賣 也能搞浪漫讓粉絲笑翻

BIGBANG成員T.O.P利用外送點餐，也能搞浪漫。（取材自Instagram）

南韓 男團BIGBANG成員T.O.P（本名崔勝賢）曾因吸毒醜聞暫停演藝事業，但仍未退出BIGBANG組合。最近他利用外送點餐的方式買甜點，在寫給店家的留言處說，這是他父母當年相識的店，兩人愛情下誕生了他，讓不少網友大呼好浪漫，不過他親自回覆的留言卻讓粉絲笑瘋，直呼「崔三歲回來了」。

ETtoday報導，T.O.P在個人Instagram先是寫下「花我自己錢買的（強調不是業配），感覺回到了出生前」，接著公開幾張照片，是他利用點外送方式，在一甜點店買了麵包、月餅、小披薩、紅豆刨冰等6樣產品，總共消費金額為2萬9000韓元。

在外送點單下方有一欄可以寫給店家的話，他竟在這邊寫下，「我今年35歲（南韓年紀）……我的爸爸媽媽是在這邊相遇而生下我的就是這家店。」讓不少粉絲看了相當感動，覺得他記得父母相遇的店實在暖心，也有人覺得相當浪漫。

不過浪漫幻想馬上被T.O.P留言打破，有人問，「長大之後重回爸媽相遇的地點吃東西，感覺實在很妙。」他用英文回，「我還在長大欸yo」，也有人問：「為什麼不點XXX商品？」他用英文回，「因為太貴了！」不少網友笑翻，「崔三歲回來了」。

T.O.P也在社交平台久違分享自拍照，公開了近況，戴半透明黃色眼鏡配深藍襯衫出鏡，但嘴角處有明顯結痂。