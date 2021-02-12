石原聰美、戶田惠梨香都死會了…2020低調結婚的日星們

成海璃子出道以來緋聞不少，最後情定圈外男友。（取材自微博）

2020年雖然是糟透的一年，病毒擾亂全世界，還有許多備受愛戴的名人相繼過世，不過大家反而因為這場重大的疫情 災害，意識到自己更應該好好珍惜身邊珍愛的人事物。所以，今年也有很多日本明星結婚，走入人生的另外一個階段。

生田斗真與清野菜名。（取材自傑尼斯官網、Instagram）

生田斗真+清野菜名 長跑5年邁入婚姻

生田斗真和清野菜名在2015年因為共同演出日劇 「無間雙龍」而結緣，當時生田斗真就拚命誇讚清野菜名好可愛，於是兩人就開始偷偷交往。或許是因為傑尼斯藝人的身分，怕經紀公司阻撓或粉絲反對，他們的戀情十分低調，只有剛開始約會的時候被狗仔隊拍到，後來就沒有消息了，大家還以為已經分手。想不到他們默默愛情長跑了五年，等到清野菜名的演員工作發展得比較順利、步上軌道，才終於決定要結婚。

他們在聯名的結婚發表宣言裡面提到：「世界正處於辛苦的狀態，是否要在此刻結婚也感到很迷惘，但是兩人決定互相支持，共同跨越這個危機，並且在演員這條路上更加精進。」而且他們也說，祈禱疫情早日結束，看了讓人格外暖心。這個消息一發表，馬上獲得網友的熱烈祝福。

瀨戶康史與山本美月被網友評為美男美女的結合。（取材自Instagram）

瀨戶康史+山本美月 有夫妻臉契合度高

瀨戶康史和山本美月都是在高中時期從故鄉福岡來到東京，展開演藝工作的演員。2016年演出「HOPE～期待值零的新進員工～」開始有交集，接著2019年再度共演「完美世界」。在兩部日劇當中，瀨戶康史都是扮演單戀山本美月的角色，戲裡追不到女主角沒關係，戲外順利被他娶回家了！他們的婚訊被網友評為美男美女的結合，兩人不但有夫妻臉，各方面的契合度也很高。

「在現在這個特殊時期，我們擁有了更多可以直接面對自己內心的機會，也意識到我們不想失去彼此，確信對方是最重要的存在。我們擁有共同的興趣和相似的感覺，希望可以組成一個溫柔滿溢的安穩家庭。」瀨戶康史與山本美月發給媒體的結婚通知書，內容真摯動人，而且他們用類似毛筆所寫下的簽名，字跡相似到驚人，媲美婚紗照的合照，充分展現出這對夫妻之間的濃情密意。

成海璃子+圈外男友 屢傳緋聞 默默結婚

童星出身的成海璃子，五歲就進入日本劇團學習演戲。因為超齡的演技，加上成熟的外表，使她具備獨一無二的特色與戲路，有別於主流的清純派美少女，她多了幾分個性，每次的演出都令人印象深刻。少女時期的「琉璃之島」和「一公升眼淚」是著名的日劇代表作，近期則演出「黑色十人之女」、「解憂雜貨店」、「BG終極保鑣2」等等熱門作品。

成海璃子出道之後也傳了不少緋聞，跟模特兒和男演員交往過。28歲的她終於情定圈外男友，在9月23日透過事務所發表，自己已經於9月中和對方結婚了，今後也將持續演藝工作。粉絲知道這個好消息，紛紛替成海璃子獻上滿滿的祝福。

石原聰美+菁英帥哥 突爆婚訊全網崩潰

在主演的日劇「默默奉獻的灰姑娘藥師」播出期間，女神級的演員石原聰美就爆出結婚喜訊，頓時聽到許多粉絲心碎的聲音。石原聰美透過事務所發表手寫的親筆信：「我要和交往的圈外男性結婚了！隨著彼此的了解愈來愈深，我確信他就是那個可以相互分享、共同跨越困難的對象。雖然我還不夠成熟，但是從現在開始，希望我們可以一起珍惜彼此所重視的東西，然後一起度過接下來的人生。」

石原聰美的結婚立刻在網路上掀起一股「さとみロス（聰美LOSS）」，粉絲都覺得身為「一般男性」的自己，為什麼不是那個幸運兒呢？大家還擔心她會像堀北真希那樣，在人氣絕頂的時候引退，選擇在家相夫教子。幸好石原聰美已經表示，今後將持續演藝工作。根據八卦媒體報導，石原聰美的老公是有著千萬年薪的菁英帥哥。

戶田惠梨香與松坂桃李是今年最強的震撼彈。（取材自推特）

戶田惠梨香+松坂桃李 毫無徵兆直接閃婚

戶田惠梨香與松坂桃李這一對肯定是今年最強的震撼彈！因為事前完全沒有交往的消息，一公布就直接閃婚，簡直嚇壞大家！據傳兩人是在2015年合作電影「王牌大騙局」的時候認識，不過當時還沒來電，而且他們後來也有跟其他藝人傳出緋聞。那麼到底為什麼會走在一起呢？實在太讓人好奇了！相較於異性緣極佳的戶田惠梨香，松坂桃李幾乎是緋聞絕緣體，狗仔隊也拍不到他約會的照片。

同樣是1988出身的戶田惠梨香與松坂桃李，可以算是30世代裡面最耀眼的新明星夫妻，雖然兩人的性格完全相反（一動一靜），但是卻相當有夫妻臉，相信爽朗大方的戶田惠梨香能夠把內斂認真的松坂桃李給逗笑，期待他們再次同台演出，並且公開分享戀愛過程與相處點滴。