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沒同框照樣放閃 玄彬奪大賞謝孫藝珍

記者李姿瑩／綜合報導
玄彬以「愛的迫降」抱走最大獎項大賞。（取材自微博）
玄彬以「愛的迫降」抱走最大獎項大賞。（取材自微博）

南韓藝人玄彬日前出席APAN Star Awards，因為他和孫藝珍雙雙入圍，網路盛傳「玄孫CP」有可能同框現身頒獎典禮。不過孫藝珍並未到場，獨留玄彬一人帥氣走紅毯。玄彬也以「愛的迫降」抱走最大獎項大賞，致詞時大方感謝孫藝珍，被視為認愛後公開放閃。

孫藝珍獲得典禮頒發「KT Seezn Star」獎，她透過影片領獎，感謝粉絲一票一票地投，讓她能夠得到這麼有意義且珍貴的獎，想到粉絲的付出，就讓她非常感動。而玄彬不負眾望，擊退朴敘俊、孔曉振等對手，奪下典禮大賞。他除了感謝，也承諾今年會更努力，呈現更帥氣的模樣，尤其感謝全球觀眾對「愛的迫降」的支持，讓他至今仍無時無刻收穫許多的愛。

當然感謝名單中不能少了幕後工作人員，玄彬謝過一輪後，點名女友孫藝珍，「非常感謝利正赫的最棒搭檔尹世理，也就是藝珍。因為藝珍完美地詮釋尹世理這個角色，才有如此帥氣的利正赫存在，我想在這個舞台上對她致謝。」

此外，獲獎的還有姜河那、徐睿知、朴海俊等演員，近期都各自以作品帶來話題，包括張東潤、田美都也都獲得獎項肯定。徐睿知和金秀賢聯手抱走人氣獎，徐睿知猶如女神般穿著羽毛洋裝與會，又再度驚豔所有粉絲。

入圍 南韓

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