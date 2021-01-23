提供片場口罩、自主篩檢陰性 木村拓哉報平安

木村拓哉上傳「假面飯店」場景及片中飯店制服、戴黑口罩的自拍照。（取材自Instagram）

正在趕拍和長澤雅美合作新片「假面之夜」的「日劇天王」木村拓哉時常在Instagram上與粉絲交流，他日前發文寫道自主做了新冠PCR篩檢 ，檢查結果是陰性。他還上傳了東京 都內某倉庫搭建的片中場景照，剛剪了俐落新髮型的他，看起來年輕了好幾歲。

電影「假面之夜」是東野圭吾作品中假面舞會「假面舞會」系列作品中人氣最高的一部，之前第一部「假面舞會‧飯店」就有46.4億日元的票房。故事描述臥底刑警木村拓哉與櫃台小姐長澤雅美一同推理破案的逗趣過程。

由於日本新冠疫情 未歇，劇組在這樣氣氛下開拍令粉絲擔心不已。木村拓哉去年5月8日開通Instagram後頻繁發文，半年多就已經有305則貼文，讓大票因為疫情而惶惶不安的粉絲得到安慰。

台灣蘋果日報報導，木村最新上傳的照片是在東京都內某倉庫搭建的片中場景照，他自拍了穿著片中飯店制服、戴上黑色口罩的照片。

他非常重視健康管理，除了自主做篩檢，還在片場提供印有該片紅色眼罩Logo的黑色口罩給劇組使用，並表示：「盡可能做好防疫工作，希望逐步完成拍片行程。」