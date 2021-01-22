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日音樂大師2度罹癌動手術 「將與癌共存」

娛樂新聞組／綜合報導
坂本龍一驚爆罹患直腸癌，目前正在治療當中。（取材自臉書）
坂本龍一驚爆罹患直腸癌，目前正在治療當中。（取材自臉書）

日本音樂家坂本龍一去年發現罹患直腸癌，目前手術成功，正在治療當中。坂本2014年曾罹患咽喉癌，經治療後，現在病情已緩和。他說，希望在能力範圍內，能再繼續創作音樂。

日本ORICON NEWS報導，現年69歲的坂本龍一透過書面表示，他2014年罹患咽喉癌，經過漫長治療後病情終於緩解，但很遺憾又發現罹患直腸癌，雖然非常沮喪，但有遇到優秀的醫師，手術也順利完成，正努力治療當中。

坂本表示，現在醫療人員面臨前所未有的疫情，在繁忙的狀態下仍認真的面對患者，他由衷的表達感謝。

對於往後的音樂活動，坂本說，他難以從事需要遠距離移動的工作，但希望在治療中能夠做到的範圍內繼續工作。依情形有些工作可能不得不取消，他也對相關人士表達歉意。

他表示，今後將會是「與癌共存」的生活，希望能再創作一會兒音樂。

堪稱日本視覺系先驅的坂本龍一，早年組成樂團「YMO」震撼日本演藝圈，並對日本的acid house和techno運動有著開創式的影響。自從在1983年以電影「俘虜」首度涉足電影配樂後，坂本龍一很快就成為全球知名的電影作曲家，他曾以電影「末代皇帝」中的配樂，共同獲得奧斯卡「最佳原創電影配樂」，其他諸如「神鬼獵人」、「鐵道員」和蔡明亮的「你的臉」等電影配樂或主題曲，皆出自於坂本龍一之手。

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