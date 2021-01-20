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媽媽逃稅被罰272萬美元 張根碩失望忙切割

娛樂新聞組／綜合報導
張根碩母親涉逃漏稅18億韓元，日前被判有期徒刑2年6個月，罰款30億韓元。（取材自Instagram）
張根碩母親涉逃漏稅18億韓元，日前被判有期徒刑2年6個月，罰款30億韓元。（取材自Instagram）

韓星張根碩去年3月退伍前，被爆出母親涉嫌逃漏稅超過18億韓元。張根碩母親就是他前經紀公司Tree J Company的負責人，日前判決出爐，張母被判處有期徒刑2年6個月，緩刑4年，罰款30億韓元（約272.7萬美元）。

ETtoday報導，對此張根碩再次與母親切割，透過經紀人表示：「張根碩在代替服役期間發生這樣的事情，對此事完全不知曉。」、 「對於在公共事務中母親表現出來的面貌，感到非常失望。」 張根碩在事件爆發當時，就曾表示從未和母親共享任何資金，「對逃稅事實完全不清楚」。

張根碩2009年憑著「原來是美男」在亞洲走紅，然而他多年來患有躁鬱症，病情藏了整整7年，直到2018年7月才坦承患病，宣布體檢時拿到4級服兵役的判定，但仍以公益兵身分，進入首爾消防災難部服役。在螢光幕前消失2年，張根碩終於在去年退伍，但至今仍未有作品誕生。

另據韓聯社報導，張母2020年涉嫌以在香港等地提取其兒子張根碩的海外演藝活動收入等方式逃稅被不捕直訴。張根碩自2018年7月服役後，與母親經營的Tree J Company解約。

張根碩母親涉逃漏稅18億韓元，日前被判有期徒刑2年6個月，罰款30億韓元。（取材...
張根碩母親涉逃漏稅18億韓元，日前被判有期徒刑2年6個月，罰款30億韓元。（取材自Instagram）

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