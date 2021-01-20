媽媽逃稅被罰272萬美元 張根碩失望忙切割

張根碩母親涉逃漏稅18億韓元，日前被判有期徒刑2年6個月，罰款30億韓元。（取材自Instagram）

韓星張根碩去年3月退伍前，被爆出母親涉嫌逃漏稅超過18億韓元。張根碩母親就是他前經紀公司Tree J Company的負責人，日前判決出爐，張母被判處有期徒刑2年6個月，緩刑4年，罰款30億韓元（約272.7萬美元 ）。

ETtoday報導，對此張根碩再次與母親切割，透過經紀人表示：「張根碩在代替服役期間發生這樣的事情，對此事完全不知曉。」、 「對於在公共事務中母親表現出來的面貌，感到非常失望。」 張根碩在事件爆發當時，就曾表示從未和母親共享任何資金，「對逃稅事實完全不清楚」。

張根碩2009年憑著「原來是美男」在亞洲走紅，然而他多年來患有躁鬱症，病情藏了整整7年，直到2018年7月才坦承患病，宣布體檢時拿到4級服兵役的判定，但仍以公益兵身分，進入首爾消防災難部服役。在螢光幕前消失2年，張根碩終於在去年退伍，但至今仍未有作品誕生。

另據韓聯社報導，張母2020年涉嫌以在香港 等地提取其兒子張根碩的海外演藝活動收入等方式逃稅被不捕直訴。張根碩自2018年7月服役後，與母親經營的Tree J Company解約。