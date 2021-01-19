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現金買房、自組公司 鈴木保奈美離婚倒數？

娛樂新聞組╱綜合報導
日本女星鈴木保奈美和諧星老公石橋貴明的23年婚姻告急。（取材自Instagram）
日本女星鈴木保奈美和諧星老公石橋貴明的23年婚姻告急。（取材自Instagram）

娛樂新聞組╱綜合報導

54歲日本女星鈴木保奈美因主演「東京愛情故事」，成為90年代的收視女王；1998年和諧星主持人石橋貴明先有後婚，但近期傳出鈴木保奈美受不了老公多年來嚴格管控，去年9月砸3億日元(約288萬美元)購入豪華大廈，兩人23年婚姻亮紅燈。

據日媒「女性SEVEN」報導，鈴木保奈美與石橋貴明育有三女，但屢屢傳出夫妻倆不和，知情人士透露，鈴木保奈美長期受到丈夫嚴格管束，2011年復出娛樂圈時，被要求「拍完戲立刻回家」、「晚上一定要打電話聯絡」等條件，加上石橋這兩年工作量銳減，無常態節目，在家時間增多，對妻子的控制可說是變本加厲，才讓鈴木受不了終於一次爆發。

石橋現在無常態節目，在家時間增多，鈴木為了能獨處才購房子給自己使用。

鈴木曾向劇組友人透露：「好不容易回來演戲，老公一直規定不准這樣不准那樣，搞得我很煩。」據傳鈴木近期買新房，也是為了能夠獨處。

據報導，鈴木保奈美去年9月在東京某處買下3億日的豪宅，而且是現金一次付清，而她原屬老公的個人事務所，卻在去年7月自己成立新事務所，種種行動讓日媒聯想她準備脫離老公，為離婚做準備。

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