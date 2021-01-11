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金正鉉、申惠善激吻 哲仁王后收視狂飆

記者李姿瑩／綜合報導
申惠善(左)與金正炫忘情相吻。（圖：friDay影音提供）
申惠善(左)與金正炫忘情相吻。（圖：friDay影音提供）

爆笑古裝韓劇「哲仁王后」憑著改編自「太子妃升職記」，第九集中金正鉉、申惠善上演忘情熱吻，激情畫面將近一分鐘，收視率持續盤據同時段冠軍。台灣觀眾也陷入追劇熱潮，「哲仁王后」從元旦至今在friDay影音上已經蟬聯十天點閱第一，成為粉絲跨年最愛韓劇。

申惠善將擁有現代男性靈魂的「哲仁王后」詮釋得生動俏皮，不停因為雙重人格展現矛盾反差。她原本堅持與皇帝保持「no touch」的夫妻生活，但隨著兩人朝夕相處，加上靈魂與王后本身開始交融，雙方的關係逐漸從劍拔弩張到產生好感。金正鉉飾演的哲宗甚至主動獻吻，申惠善想起自己的「男兒心」後竟自打一巴掌，金正鉉也因要事在身趕緊踩煞車。

他們戲裡愛苗滋長，看在粉絲眼中「CP感十足」，兩人在花絮片中互相鬥嘴，加上搶戲的配角崔尚宮，讓粉絲深陷他們的獨特魅力之中。

31歲的申惠善演技向來受到業界和觀眾肯定，「哲仁王后」成功為她創造討論度。金正鉉先前因為入戲太深，出現厭食症和失眠等狀況，在與徐玄合演「時間」的記者會上大擺臭臉。好在停工休養後，他重新以「愛的迫降」獲得觀眾肯定，如今「哲仁王后」讓他再度暴紅，助攻其攀上事業高峰。

由於「哲仁王后」海內外收視率、點閱率狂飆，夯到才剛殺青又將開鏡。電視台相關人士透露，劇組將在近期召集原班人馬，加拍一集「番外篇」，描寫哲宗與王后初次相遇的故事，預計在電視劇後半部以每集十分鐘的形式於網路平台公開，讓劇情更加完整，同時也滿足粉絲追劇的需求。

韓劇 台灣 失眠

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