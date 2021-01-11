GOT7確定拆夥 領獎暗示新年新開始

GOT7全部成員都有不同生涯規畫，可能全體離開JYP娛樂各自單飛。（取材自推特）

韓團GOT7面臨存續關頭，韓媒報導，GOT7全部的成員都有不同的生涯規畫，可能全體離開JYP娛樂各自單飛。JYP娛樂火速回應，認了「要確認GOT7成員各自收到的提案有困難，續約與否的立場整理中，整理好會告訴大家」。大陸成員王嘉爾開出第一槍，團隊證實「王嘉爾的合約將回歸TEAMWANG公司，未來他也會繼續發展全球事業」。

據「Dispatch」報導，GOT7原本有一到二名成員表達續約的意願，但前提是要維持團體完整狀態。相關人士透露，GOT7成員感情很好，但跟JYP娛樂的想法有出入，經過多次開會協商，大家最後決定不再合作。

GOT7成員們的工作規畫也被掌握，王嘉爾繼續深耕中國 演藝圈，並兼顧南韓 市場，泰國 的BamBam同樣要在家鄉和南韓之間兩邊跑。

台裔美籍的Mark會先返美與家人團聚，之後可能經營個人YouTube頻道或在美發展。珍榮傳出跳槽李炳憲公司BH娛樂當演員，有謙、榮宰、JB各自都與不同屬性的音樂公司接洽，繼續熱愛的歌唱事業。

因為對GOT7抱持著深厚感情，成員們就算再忙也以團體行程為優先，日前金唱片頒獎典禮上，他們攜手衝上台領取本賞獎座，王嘉爾和Mark不約而同用中、英文提到「新年新開始」。