宋仲基低調行善 捐1億韓元防疫

宋仲基關注新冠疫情，捐南韓全國災害救援協會1億韓元。（取材自推特）

南韓 男星宋仲基和宋慧喬離婚後鮮少出現在螢光幕前，不過低調的他仍關注社會動態，近日捐給南韓全國災害救援協會1億韓元，希望能幫助民眾對抗新冠肺炎疫情 。

綜合媒體報導，南韓Hope Bridge全國災害救援協會日昨對外表示，宋仲基的善款將被用於購買暖手用品、發熱背心、大型暖爐等必要物品。

一直都對社會動態相當關注的宋仲基，去年8月也為豪雨受災戶捐款了5000萬韓元。

此外，由趙炳圭主演的「驅魔麵館」人氣可說節節攀升，上周收視高達9%，未來收視有望突破雙位數。

「驅魔麵館」故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。驅鬼獵人各自擁有異於常人的超能力，雖然光憑炫技及與惡鬼打鬥的場面已足夠吸睛，可是編劇卻選擇着墨角色自身的經歷去推動劇情，以蘇炆（趙炳圭飾）為例，小時候父母因交通意外逝世，當上驅鬼獵人後才偶爾發現事有蹺蹊，繼而追查事件幕後黑手，吸引觀眾追看

趙炳圭日昨透過社交媒體上載在美食車前拍攝的照片，自爆獲得宋仲基送上美食及咖啡 車到拍攝現場打氣，承諾會努力演出，作為回報。

趙炳圭曾與宋仲基合演「阿斯達年代記」，扮演石礦場奴隸同在地底工作。