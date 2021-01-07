宋仲基離婚後復出 自嘲：窮得像乞丐

宋仲基在最新科幻電影「勝利號」中演窮到快活不下去的飛行員，不僅有喜劇演出，也挑戰各種高難度的動作戲。（圖：Netflix提供）

南韓 男神宋仲基在與宋慧喬離婚之後，暫時休息了一陣子，最近以科幻動作片「勝利號」再度復出，飾演窮到快活不下去的飛行員，宋仲基還在訪問中自嘲「真的是乞丐啊」，至於被問到為何選擇演出「勝利號」的原因，宋仲基搞笑回應「演出費」，重現劇中角色一切以錢為優先的個性。

「勝利號」導演 趙聖熙，正是宋仲基成名作「狼少年：不朽的愛」的導演，故事背景設定在2092年，地球已成為一顆黯淡的星球，不久後將無法居住。「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一，宋仲基飾演勝利號的問題飛行員。預告片當中，可見宋仲基為了錢野心勃勃，金泰梨展現女船長霸氣的一面，還有勝利號遨遊在宇宙的精采畫面。

宋仲基提到自己的角色，也笑稱是四個主角中最窩囊的人，只要能賺錢的事情都會想辦法去做，也因為沒有錢，只能穿著破了洞的襪子套著塑膠套走著，而他在片中也有許多高難度的動作戲，帥度依舊不減。

不同於代表作電影 「下女的誘惑」以及戲劇「陽光先生」的角色，這次金泰梨飾演南韓影史上第一位女船長，並以及肩的髮型俏麗演出。電影裡的她戴著波音太陽眼鏡，拿著雷射槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」，可見在劇中是名霸氣的人物。

金泰梨接受訪問時也透露，這次飾演的女船長外型很酷，但是個內心相當溫暖的人，這也是她會接演本片的原因。一想到能飾演南韓影史上第一位宇宙女船長，就讓金泰梨相當興奮且期待，她覺得被叫船長很帥氣，只要聽到有人叫自己一聲船長，她都會開心回應道謝。