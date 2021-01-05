日本3男星確診 演藝圈人心惶惶

武田真治確診新冠肺炎。(取材自微博)

日本新冠肺炎 疫情升高，演藝圈也難逃病毒侵襲，傑尼斯旗下人氣團體「關8」成員之一的橫山裕、男星武田真治、「半澤直樹」男星石丸幹二相繼染病確診；而傑尼斯另有兩位經紀人雖無症狀，卻也檢測 出陽性，一時間演藝圈人心惶惶。

「關8」曾於2018年9月赴台小巨蛋辦演唱會，開唱前3個月先派錦戶亮、大倉忠義與橫山裕抵台宣傳刺激買氣，結果錦戶在隔年離團，另外兩人先後感染新冠肺炎，大倉是去年9月確診，當時橫山裕和村上信五、安田章大等繼續演藝活動，不料三個月後換成橫山裕被傳染。

根據日媒報導，橫山裕在本月3日發高燒，傑尼斯表示在他和團員一起出席NHK「紅白歌唱大賽」前有4天都沒進公司；無症狀卻陽性的兩位經紀人因元旦放假，也沒上班，所以公司現在除遵照防疫規定外，一切運作照常。

儘管傑尼斯已發聲明解釋橫山裕的情況，外界還是憂心同樣參加「紅白」的福山雅治、米希亞等藝人有遭傳染的疑慮。

另據香港01報導，48歲武田真治也確診新冠肺炎，他於除夕開始發燒，目前情況穩定，正在家中休養，原定本月6日擔任NHK直播節目嘉賓，他表示將不會出席；另外於本月15日開始與55歲男星石丸幹二演出音樂劇「Parade」，官網亦已宣布改期。

此外，將和武田真治演出舞台劇 的「半澤直樹」男星石丸幹二也確診，他2013年在「半澤直樹」扮演壞上司，精湛演技因此打開知名度。