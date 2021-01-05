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「月薪嬌妻」特別篇 婚後生活衝高收視

記者蘇詠智╱綜合報導
「月薪嬌妻」特別篇融入現實社會議題，引發許多觀眾共鳴。(取材自推特)
「月薪嬌妻」特別篇融入現實社會議題，引發許多觀眾共鳴。(取材自推特)

睽違4年，日劇「月薪嬌妻」推出特別篇依舊搶眼，元月2日晚間在日本播出平均收視率高達15.5%，擊敗同時段其他電視台新春特別節目拿下冠軍，而2021年新版「戀」舞，新垣結衣、星野源與小孩一起入鏡共舞的畫面更掀起熱烈討論。

話題日劇「月薪嬌妻」，以「加油人類！」作為特別篇副標題，長達145分鐘的全新劇情，時間背景設定在當下，編劇野木亞紀子將現實社會議題完美融入男女主角的婚後生活情節中，將職場、同志、育嬰甚至新冠肺炎等近幾年生活中可能會遇到的大小事全都觸及，引發許多觀眾共鳴。

而在特別篇最後，曾於2016年掀起全民模仿跟跳熱潮的「戀」舞，以2021年全新版本姿態登場，不但是加碼的全曲完整版，新垣結衣、星野源兩人在劇中的小孩也入鏡，讓許多網友看了大喊：「也太幸福了吧！」

為了宣傳特別篇，星野源不但在「爆笑監視中」新春特別節目獻出人生初體驗，親手製做料理送給新垣結衣，被問到兩人新年都怎麼過，星野源笑說自己的元旦都是接近昏迷模式，因為前一個月都忙著參加各音樂節目，所以1月1日那天都是處於沒電狀態，清醒才發現「元旦已經過了」。

新垣結衣則透露自己是「居家派」， 馬上在沙發上擺出拿著遙控器轉電視的舒適姿勢，笑稱都在看新春特別節目，宛如是顆沙發馬鈴薯。

「月薪嬌妻」受觀眾喜愛的「戀」舞也再度回歸。(取材自推特)
「月薪嬌妻」受觀眾喜愛的「戀」舞也再度回歸。(取材自推特)

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