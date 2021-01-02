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新晉視帝出道19年終於奪演技大賞 激情告白女友

娛樂新聞組╱綜合報導
南宮珉奪SBS演技大賞，坦言「真的想拿」。（翻攝自SBS）
南宮珉奪SBS演技大賞，坦言「真的想拿」。（翻攝自SBS）

南韓SBS電視台舉辦「演技大賞」頒獎典禮，最大獎由南宮珉以「Stove League金牌救援」奪下，也是人生首座「大賞」殊榮，讓他感動得告白女友。以「The King：永遠的君主」回歸的李敏鎬也驚喜現身領獎，修長身段彷彿王者再臨。

南宮珉奪下出道19年來第一個大賞，感慨回憶，「從小時候都是臨演，第一次當固定演出的配角就是在SBS。」直呼「真的很想拿這個獎」。而除了感謝劇組與父母，他更直接告白小11歲的女友秦雅凜：「給長時間在我身邊守護我的親愛的雅凜，很謝謝也很愛你。」兩人自2016年爆出戀愛，承認已在一起7個月，至今交往超過5年。

奪得最優秀演技獎的還有「The King：永遠的君主」李敏鎬、「你喜歡布拉姆斯嗎」朴恩斌、「Hyena：富豪辯護人」朱智勳、「無人知曉」金瑞亨及「Penthouse上流戰爭」嚴基俊、金素妍、李智雅及柳真。

SBS為了防疫，不設觀眾席，演員也都是在唱名得獎後，才從布幕後登場走上台前。因此當李敏鎬獲得「科幻浪漫迷你劇集的男子最優秀演技獎」，才首度現身，彷彿模特兒走台步登台，帥氣模樣連同劇的金高銀也在社群媒體發文，為他慶祝。

而「Penthouse上流戰爭」可說是當晚最大贏家，囊括6項大獎、得獎人多達9人，包含嚴基俊抱走中長篇電視劇男子最優秀演技獎，而中長篇電視劇女子最優秀演技獎更同時頒給劇中3位女主演李智雅、金素妍、柳真。奉太奎、尹鐘焄、申恩慶、朴殷碩、金賢秀也都獲獎。

李敏鎬現身SBS演技大賞。（翻攝自SBS）
李敏鎬現身SBS演技大賞。（翻攝自SBS）

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