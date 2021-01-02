玄彬、孫藝真好事將近？傳去年就想婚、今年將結連理

玄彬(左)與孫藝真感情早就藏不住。（圖：Netflix提供）

韓星玄彬和孫藝真1日被「Dispatch」公布戀情，拍到他們打高爾夫約會。他們透過經紀公司統一回應，認了已經相戀8個月，成為元旦情侶。而據韓媒報導，有知情者爆料，兩人原本去年就有結婚計畫，可能今年或明年內就有好消息。

孫藝真在戀情曝光後發文，害羞地寫下戀愛心情，不停以「嗯…」、「哈哈」和表情符號代替想說的話。她表示「第一次以我個人的事公開面對大家，為什麼會這麼害羞呢」、「雖然不知道該說什麼，但好像應該對大家說點什麼」。最後她整理好思緒，寫下「感謝能遇到這麼好的人，會努力讓美麗的愛延續下去」，「我會珍藏著大家的關愛與支持，希望新的一年，大家都有更多好事，要健康喔」，幸福完全藏不住。

據韓網「ilyonews」報導，玄彬的父母原本正在幫兒子找新婚房，但因故並未成交。知情者加碼透露，玄彬和孫藝真原本去年就有結婚計畫，但因虛歲年紀逢9，所以打算延至今年或明年內共結連理。

玄彬被稱為「南韓 四大公共財」之一，與蘇志燮、孔劉、姜棟元同為代表性男神。他曾與黃智賢、宋慧喬假戲真做，上一段戀情則是和同門的姜素拉。此外，他和合作過的河智苑、金泰希也傳過緋聞 。

而孫藝真則極為低調，就算眾多男神在合作過後對她表達欣賞之意，但她始終定調彼此只是「好朋友」，不願正面公開感情生活。這次終於願意認愛玄彬，可見玄彬在她心中的分量。