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玄彬、孫藝真早就看對眼！「玄孫戀」愛跡盤點

記者李姿瑩／綜合報導
玄彬與孫藝真感情早就藏不住。（圖：Netflix提供）
玄彬與孫藝真感情早就藏不住。（圖：Netflix提供）

玄彬和孫藝真今天承認戀情，成為韓國「元旦情侶」。他們過往曾三度傳出緋聞，包括2018年拍攝電影「極智對決」來電、同逛美國超市、在美打高爾夫等，甚至拍「愛的迫降」時疑似偷牽手、準備殺青就結婚等傳言，他們皆一概否認到底。

玄彬是「韓國四大公共財」之一，與蘇志燮、孔劉、姜棟元同為代表性男神。他曾與黃智賢、宋慧喬假戲真做，上一段戀情則是和同門的姜素拉，都是他曾公開承認過的交往對象。此外，他和合作過的河智苑、金泰希也傳過緋聞。

玄彬與孫藝真殺青自拍。（圖：Netflix提供）
玄彬與孫藝真殺青自拍。（圖：Netflix提供）

過去玄彬感情無疾而終的理由幾乎不外乎是「聚少離多」，而孫藝真則極為低調，就算眾多男神在合作過後對她表達欣賞之意，但她始終定調彼此只是「好朋友」，不願正面公開感情生活。這次終於願意認愛玄彬，可見玄彬在她心中的分量。

玄彬與孫藝真殺青合照相擁難捨。（圖：Netflix提供）
玄彬與孫藝真殺青合照相擁難捨。（圖：Netflix提供）

玄彬在和孫藝真相識後，因為兩人互動充滿曖昧，早就吸引大批粉絲支持。更不用說他們在合作「極智對決」、「愛的迫降」時的親密表現，無論工作人員和節目宣傳大家皆有目共睹。過去在宣傳「極智對決」時，兩人都給彼此打了100分滿分的印象分數，只有玄彬因為覺得對手戲太少而故意扣了10分，並大力表達願意再度合作的意願。

玄彬與孫藝真感情早就藏不住。（圖：Netflix提供）
玄彬與孫藝真感情早就藏不住。（圖：Netflix提供）

拍攝「愛的迫降」前，玄彬和孫藝真被本報讀者直擊在美國同逛超市，完全沒遮掩互動自然，彷彿早就習慣與彼此一起生活。但經紀公司堅持他們只是在美國「巧遇」，包括後續被其他讀者目擊打高爾夫球、與孫藝真雙親聚餐等傳言，他們也並未承認。

孫藝真在美國逛超市採買。（圖：讀者提供）
孫藝真在美國逛超市採買。（圖：讀者提供）

玄彬在美國超市貼心負責推車。（圖：讀者提供）
玄彬在美國超市貼心負責推車。（圖：讀者提供）

在「愛的迫降」記者會上，韓國媒體終於忍不住直接發問他們的感情究竟是真是假，而玄彬相當肯定地回答與孫藝真並無男女之情，親口否認種種緋聞。但隨著「愛的迫降」拍攝結束，他們各自接下新戲約，玄彬甚至遠赴約旦，讓他們更珍惜彼此相處的時間，才會被「Dispatch」拍到高爾夫約會情。這次他們終於不再堅持，大方公開墜入愛河，成為送給粉絲最棒的元旦大禮。

玄彬與孫藝真在記者會上否認交往傳言。（圖：Netflix提供）
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