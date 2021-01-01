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日本紅白歌唱大賽 嵐連線最後一唱

記者陳建嘉／綜合報導
「嵐」在東京巨蛋舉辦休團前最後一場演唱會，以連線形式亮相NHK「紅白歌唱大賽」。（取材自推特）
「嵐」在東京巨蛋舉辦休團前最後一場演唱會，以連線形式亮相NHK「紅白歌唱大賽」。（取材自推特）

日本娛樂圈年度盛事，跨年節目NHK「紅白歌唱大賽」31日登場，出道21年的傑尼斯天團「嵐」即將正式休團，昨晚在東京巨蛋舉辦最後一場線上演唱會，同時以連線方式在「紅白歌唱大賽」現身，，誠意滿滿，先前就早有媒體預測，他們的表演鐵定會是當晚收視率最高的橋段。

「嵐」出道21年，席捲全球樂壇，而在他們當紅之際，2019年無預警宣布休團，但未公布正式原因，隊長大野智也僅透露「想過普通人的生活」，成員二宮和也則在去年底與前主播伊藤綾子結婚，5人皆希望先休息，日後再做其他打算。日媒「週刊新潮」報導指出，得知「嵐」將休團，NHK就曾向傑尼斯提出壓軸演唱的邀請，只可惜他們同天要舉行線上演唱會，只能以連線方式出席，他們最終在節目上演唱一系列組曲，引發推特粉絲支持狂喊「超感動」。

唱紅「鬼滅」主題曲的歌手LiSA，也在「紅白歌唱大賽」有精彩表演。（圖：好玩國際...
唱紅「鬼滅」主題曲的歌手LiSA，也在「紅白歌唱大賽」有精彩表演。（圖：好玩國際文化提供）

歌手LiSA二度參加「紅白歌唱大賽」，她因演唱「鬼滅之刃」動畫、電影版主題曲「紅蓮華」、「炎」暴紅，隨著電影熱賣登上日本影史票房冠軍，她也受邀在節目後段壓軸登場，帶來「鬼滅之刃」組曲，並邀請片中配音的聲優到場聲援，果然吸引許多「鬼滅」粉絲收看。

最終的表演壓軸，則由紅、白兩組分別由暢銷歌手米希亞、福山雅治登台，並與眾多大牌歌手，一同陪眾多粉絲一起送走2020年，迎接新的一年。

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