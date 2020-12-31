前SMAP成員草彅剛脫單 閃婚圈外女友

草彅剛宣布閃婚，成為SMAP成員第二位人夫。（取材自Instagram）

日本前天團SMAP成員、46歲草彅剛宣布與圈外女友閃婚，並透過經紀公司CULEN Inc.表示，他已經順利與另一半登記入籍，由於新婚妻子是一般女性，不方便接受任何採訪。

草彅剛也同步發回應感謝外界支持，「我日後仍會像以往一樣繼續演藝活動，不會因為結婚有所改變……希望所有粉絲繼續支持，也希望疫情 趕快結束」。

草彅剛是SMAP的第二位人夫，SMAP於2016年解散之後，他與昔日夥伴香取慎吾、稻垣吾郎在傑尼斯事務所約滿後於2017年出走，並一起加入新東家CULEN Inc.經紀公司，他結婚的喜訊一出，兩位夥伴也發文祝賀，期許三人以後還是要一起加油，繼續為工作打拚。

中居正廣直到今年約滿才離開傑尼斯，但他曾多次被拍到私下當義工，態度親和，多次被選為「最有好感度的藝人」，至於人氣最高的木村拓哉是唯一還待在傑尼斯事務所的成員，早於2000年就與工藤靜香結婚，並育有二女木村心美、木村光希，婚後幸福美滿。

草彅剛近期事業、愛情兩得意，主演新片「午夜天鵝」更挑戰跨性別角色，更戴假髮、穿女裝，連他自己都稱「這是我的演藝生涯代表作」，最近也一連入圍「報知電影 獎」等多項電影大獎。

草彅剛去年9月被雜誌報導在東京 的高級住宅區興建20億日圓（約1900萬美元）的豪宅，可能是婚事已近。該雜誌2016年曾報導他與交往不久30多歲的一般女性，在東京烤肉店或烤雞肉餐館吃飯，那位女性還進到他家。雜誌刊載兩人在一起的照片。