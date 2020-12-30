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多災多難…樂手確診 濱崎步跨年演唱會臨陣喊卡

記者李姿瑩／綜合報導
濱崎步的跨年開唱計畫生變。(取材自Instagram)
濱崎步的跨年開唱計畫生變。(取材自Instagram)

日本新冠肺炎疫情延燒，演藝圈也有多名藝人中標，昔日天后濱崎步同樣傳出遭到牽連。她的樂手確診肺炎陽性，跟樂手一起排練、表演的濱崎步被列為密切接觸者，因此忍痛取消跨年演唱會。

42歲的濱崎步目前懷孕7個月，原本決定挺孕肚開唱，不停調高防疫規格，最後決定用線上直播演出的方式陪粉絲跨年。但如今計畫趕不上變化，濱崎步和相關工作人員經篩檢後已經自主隔離，無奈跨年要在家中隔離度過。

濱崎步在官網宣布，原定31日深夜實況轉播在東京國立代代木競技場第一體育館舉行的無觀眾跨年演唱會，由於支援演唱會成員PCR檢測呈陽性，決定中止舉行。負責實況轉播的業者為不得不取消直播致歉，已購票者將可退費。

Sponichi Annex報導，根據官網，此次演唱會的樂手於28日因身體不適，接受PCR檢查，結果確診感染新型冠狀病毒，目前在保健所指導下進行療養和觀察。

受此影響，濱崎步也確定被保健所指定為密切接觸者。參加排練的其他工作人員等也接受PCR檢測，目前正等待結果出爐。

報導表示，這場跨年演唱會可說是多災多難，原定讓觀眾入場，受疫情擴大影響，於12月21日宣布變更為無觀眾直播，如今連線上直播也喊卡。

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