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紅10年吸金31億美元 日本天團「嵐」告別粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
日本傑尼斯天團「嵐」。（取材自Instagram）
日本傑尼斯天團「嵐」。（取材自Instagram）

日本傑尼斯天團「嵐」，從1999年出道至今超過20年，累積超高人氣，他們橫跨歌手、演員和主持，在各領域都有傑出表現，但2019年宣布2020年底休團，讓粉絲都很不捨。

「嵐」是由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也和松本潤五人組成；日前嵐錄製休團前最後一次《Music Station》，隊長大野智也不禁笑說，「當年我們只有14歲，現在都40歲了」，帶著笑容和觀眾們告別。

根據蘋果日報報導，日本公信榜日前公布「2020年暢銷歌手排行榜」，「嵐」以總銷售額145.2億日元蟬聯冠軍寶座，這也是他們出道21年以來第九度奪冠，成為日本歌壇年度總銷量奪冠最多次的紀錄保持人。

據報導，「嵐」是傑尼斯最重要的印鈔機，近10年吸金超過20億美元，根據日本關西大學名譽教授宮本勝浩分析，他們締造高達3259億日元(約31億美元)的經濟效益，等同建造五座晴空塔的工程費用。

粉絲雖然知道休團消息已快一年，卻始終無法真的相信，如今就要開始面臨沒有嵐的日子。

此外，「每日體育報」報導，「嵐」今年11月3日出道21周年紀念日，推出線上演唱會，總觀看人數高達500多萬人，包含周邊商品，估計帶來300億日元的經濟效益。

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