告別2020年 日本娛樂圈…眼淚化成傷心河

竹內結子。(取材自微博)

竹內結子→高人氣女星 家中猝逝

曾參與眾多戲劇與電影 演出的日本 高人氣女星竹內結子，於9月27日早晨，被丈夫中林大樹發現在東京 都澀谷的家中昏迷，送醫途中不治離世，享年40歲。相關人士指出，她疑似是自殺身亡。

竹內結子曾參與眾多電影與電視戲劇演出，且因主演電影「黃泉路」和「春之雪」分別獲2003年度和2005年度日本電影金像獎優秀主演女優獎。

竹內結子在2005年與中村獅童結婚，同年生下長子，不過兩人婚姻僅維持短短三年。2009年，她與同門師弟中林大樹合作電影「染血將軍的凱旋」時相戀，交往10年後在2019年2月結婚，還於今年1月生下了第二胎。

三浦春馬。（本報資料照片）

三浦春馬→童星出身 「戀空」大放異彩

30歲的日本知名演員三浦春馬於7月18日下午被發現在家中上吊送醫不治，警方在他家中找到疑為他的遺書。

日本放送協會（NHK）報導，警方相關人士表示，因三浦春馬當天未出現在工作場所，經紀人找到家裡，發現他在家中上吊，送至醫院後確認死亡。

童星出身的三浦春馬2007年與新垣結衣主演的愛情電影「戀空」大放異彩，長相帥氣的他，演技也大受好評，曾參與多部電視劇、電影及舞台劇，近期才剛宣布將在8月推出自己作詞作曲的新單曲，工作行程滿檔。他並曾與新垣結衣、蒼井優等日本女神級演員傳出緋聞。

志村健。（取材自微博）

志村健→日本喜劇王 不敵新冠

日本喜劇王、人稱「怪叔叔」的藝人志村健被醫生診斷出確診新冠肺炎住院治療後，於3月29日傳出病逝，享壽70歲。他也是日本演藝圈確診新冠肺炎首例。

志村所屬經紀公司指出，志村於3月20日因身體不適被送到東京一家醫院就診，經醫師診斷出罹患重度肺炎，於是住院治療。由於病情不見改善，醫師為志村進行新冠篩檢，結果呈現陽性反應。之後，志村病情嚴重，接受治療時，裝上人工肺器葉克膜，但仍不敵病魔於7天後病逝。

志村在藝能界打滾46年，早年在全盛時期也曾因為帶有色情下流玩笑的演出內容，而招致「低俗下品」的批評。即使在80年代的電視節目裡，志村健的短劇還偶爾可見到露骨的女性情色演出。不過志村健的演藝工作並沒有因為搞笑藝人的身分而定型，陸續參加演出了各種電視戲劇、乃至於電影的角色（像是著名的「鐵道員」中飾演礦工）；愛好動物出名的志村，也在2004年開始主持「天才！志村動物園」節目，討論各種動物生活話題。

渡哲也。（取材自推特）

渡哲也→「西部警察」徒留追憶

曾主演「西部警察」、「大都會」等日本電視劇及電影的昭和時代明星渡哲也（本名渡瀨道彥）8月10日因肺炎病逝於東京一家醫院，享壽78歲。

日本「產經體育報」電子版報導，渡哲也2015年6月因急性心肌梗塞緊急送醫接受手術後，多次進出醫院，這幾年因罹患呼吸系統疾病，持續在家療養。

渡哲也1941年12月28日生於島根縣安來市，成長於兵庫縣淡路町。高中畢業後到東京，之後就讀青山學院大學。他原本夢想成為航空整備士，但因憧憬石原裕次郎而造訪日活攝影所，結果獲得青睞，1964年進入日活公司工作，1965年主演電影「胡鬧騎士道」，同年以「純愛布魯斯」一曲以歌手身分出道。