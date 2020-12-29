票房超車「神隱少女」 「鬼滅之刃」日本稱王

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」榮登日本影史賣座冠軍。（取材自IMDb）

日本 動畫強片「鬼滅之刃」劇場版「無限列車篇」上映73天後，終於超越「神隱少女」，以324億日圓(約3.12億美元 )的總票房，晉身日本影史賣座冠軍，在新冠肺炎疫情 期間締造新紀錄。

「鬼滅之刃」在日本上映後屢創佳績，還不到兩個月就已賣破300億日圓(約2.89億美元)。雖然「神隱少女」是大師宮崎駿的傑作，依舊不敵當紅的「鬼滅之刃」，當地媒體分析，疫情期間許多人減少外出，剛好在家把「鬼滅之刃」漫畫、卡通影集補完，等到戲院放映劇場版，自然受到吸引而買票觀賞。加上好萊塢大片紛紛延檔，幾乎沒有夠強勁的對手，造就了奇蹟般的賣座表現。

萬眾矚目的「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）則在美國締造疫情期間最佳新片首周末票房，達到1670萬美元，比「天能」（Tenet）和「古魯家族：新石代」（The Croods： A New Age）的900餘萬美元都高出不少，儘管仍遠不及上集的三天破億美元，但目前全美剩不到一半戲院有營業，表現已讓華納頗為滿意。該片也同步在HBO Max上架，約有一半的訂戶已欣賞，當天流量是平日的三倍，還因此讓部分地區當機。

有鑑於觀眾如此熱情，華納宣布再拍第三集，完成這位人氣英雌的三部曲，導演派蒂詹金斯與女主角蓋兒加朵都回歸，粉絲們將可以再欣賞到神力女超人的新冒險。

據綜藝報報導，華納兄弟主席托比艾默瑞奇（Toby Emmerich）指出，「隨著世界各地的影迷繼續愛戴神力女超人，「神力女超人1984」有強勁的開片票房表現，我們很興奮故事會繼續拍下去，蓋兒加朵、導演派蒂珍金斯將會重返三部曲計畫。」