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三浦春馬父母爭產沒墓碑骨灰恐分半

記者陳建嘉／綜合報導
日媒報導，三浦春馬的父母已經開始爭產，連三浦的骨灰都可能要一人分一半。(本報系資料照片)
日媒報導，三浦春馬的父母已經開始爭產，連三浦的骨灰都可能要一人分一半。(本報系資料照片)

三浦春馬今年驟逝，留給影迷無限哀痛，至今輕生的原因仍眾說紛紜，他的後事也爭論不休，日媒「NEWS新潮」報導指出，三浦春馬的遺產高達數億日元，父母親也已經開始爭產，由於夫妻早就離婚，連三浦的骨灰都可能要一人分一半。

報導並指出，三浦春馬生前代表作眾多，遺產更高達數億日元，不過家人一直是他不安的原因，傳聞他本來已經準備成立個人公司和基金會，就是為了管理自己的財產，不用透過親人之手，未料還沒正常運作就撒手人寰，而他的母親因為能管理基金會，所以與他的父親正在爭奪遺產。

據傳三浦春馬小時候父母親就離婚，母親也帶著兒子一起改嫁，不過母子關係不佳，三浦與父親則因為心臟手術的關係關係回溫，外界因而猜想他也想分產給父親，無奈父母親目前已請律師對遺產交涉。

該媒體更進一步指出，三浦春馬至今未能入土為安，令他的朋友們想祭拜也無處祭拜，而父母親在對簿公堂之際，恐怕也想要爭奪骨灰，屆時雙方持有一半的可能性也不能排除。

之前媒體曾曝三浦的遺骨不知去向，日媒最新採訪到三浦春馬的母親，她表示骨灰就在自己身邊。她把兒子生前使用的錢包、手機、手帳，跟遺骨及遺照放在一起，每天都會對著遺照雙手合十。

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