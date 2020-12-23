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打敗玄彬孫藝真 金喜愛奪南韓10大演員榜首

娛樂新聞組╱綜合報導
金喜愛獨特優雅氣質與魅力，看不出已有2個20幾歲兒子。（圖：衛視中文台提供）
金喜愛獨特優雅氣質與魅力，看不出已有2個20幾歲兒子。（圖：衛視中文台提供）

南韓蓋洛普民調公布2020年度10大演員，53歲金喜愛憑藉「夫妻的世界」，打敗孔劉、玄彬及孫藝真，榮登榜首。

綜合媒體報導，去年榜首孔曉振儘管今年沒有新作品，但仍以去年的「山茶花開時」奪下第10名；孔劉、車和娟並列第8名，值得一提的是，孔劉以4年前「鬼怪」4度進榜，可見粉絲對他的喜愛；車和娟在周末家庭劇「結過一次了」飾演一家之母，獲得中年婦人的共鳴。

「國民初戀」秀智今年憑著「Start Up」入榜，拿下第6名；孫藝真以「愛的迫降」名列第5，而一度引發「栗子頭」風潮的「梨泰院Class」朴敘俊，則名列第4。

「韓國四大公共財」之一的玄彬，同樣以「愛的迫降」入榜，他在劇中飾演深情又勇敢的北韓軍官「利正赫」，融化大批粉絲，不僅成為熱搜演員冠軍，也成功擠進10大演員榜第三名。

亞軍則是今年8月入伍的朴寶劍，近年穩坐新生代男神寶座的他，這次憑著「青春記錄」一舉拿下第二名。朴寶劍有「國民弟弟」美譽，娃娃臉配上陽光笑容擄獲大批粉絲，儘管已入伍但熱度依舊。

第一名則是睽違4年以「夫婦的世界」回歸小螢幕的金喜愛，精湛演技曾獲得不少獎項肯定，婚後一度淡出演藝圈，直到2003年才以「妻子」回歸，今年在「夫妻的世界」將劇中正宮心態詮釋得活靈活現，除奪下本屆百想藝術大賞女主角獎，更拿下年度演員榜冠軍，可以說是實至名歸。

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