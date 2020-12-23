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肢體接觸太猛 池昌旭、金智媛被疑假戲真做

記者李姿瑩╱綜合報導
池昌旭和金智媛在記者會上合比愛心。（圖：Netflix提供）
池昌旭和金智媛在記者會上合比愛心。（圖：Netflix提供）

池昌旭、金智媛搭檔主演的「愛在大都會」日前舉行記者會，池昌旭直接大膽預告觀眾很快就會看到他和金智媛有「很猛肢體接觸」，為避免尷尬兩人培養默契像兄妹，交情好到讓導演一度擔心兩人是否假戲真作。

「愛在大都會」劇情描述熱情的男建築師朴宰元（池昌旭飾）在仲夏夜的海邊，邂逅自由奔放的李恩梧（金智媛 飾）因而心動，沒想到該女子之後竟以另外一個身分與建築師再次相遇，兩人就此墜入愛河的浪漫故事。

朴信雨導演在記者會上被問到池昌旭與金智媛兩人默契如何時，坦言他們可說是相當熟識關係相當好，簡直就像是兄妹一樣了，讓自己一度忍不住擔心兩人是否假戲真作，不過隨著戲持續進行拍攝後發現，池、金兩人是展現專業態度在演戲，跟熟識度無關，就像是彼此較勁演技一樣，因而對此感到相當滿意。

池昌旭也笑著表示，兩人所飾演的朴宰元與李恩梧在前半段有「很猛的肢體接觸」，為了避免拍攝尷尬，兩人很努力建立起友好關係，所以拍攝過程越拍越熟識，相處也越來越自在。金智媛甜笑著說，自己在讀劇本時就對男主角這個角色有著許多想像，沒想到初次看到池昌旭本尊時，就覺得他和想像中的男主角一模一樣，讓自己充滿了悸動，並稱讚拍攝時的池昌旭相當體貼且很會照顧人。池昌旭也頻頻稱讚金智媛不僅漂亮還給人安心感，讓人感到相當放心。

池昌旭(右一)等主要演員提前賀耶誕。（圖：Netflix提供）
池昌旭(右一)等主要演員提前賀耶誕。（圖：Netflix提供）

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