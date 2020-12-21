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日版「包青天」中新冠肺炎！ 眾大咖被波及

記者蘇詠智／綜合報導
67歲的松平健確診罹患新冠。（取材自Instagram）
67歲的松平健確診罹患新冠。（取材自Instagram）

螢幕上主持正義的「暴坊將軍」德川大人，竟也難逃新冠病毒的感染！扮演德川吉宗的67歲日本資深男星松平健，日前因發燒到37.5℃，身體嚴重不適，看了醫生、做了檢測後，才確定是新冠肺炎陽性，成為新一波疫情高峰的受害者。

松平健主演的「暴坊將軍」有如另類「包青天」，他正義形象深植人心，但其實松平健也曾經穿上花俏的服裝、勁歌熱舞森巴造成話題，並不只有古裝英雄的單一戲路，之前在堺雅人主演的「王牌大律師」扮演油嘴滑舌的男子，就與「暴坊將軍」有相當大的差異。

目前松平健已經排定要在東京、愛知縣與福岡、大阪演出舞台劇「魔界轉生」，在這部由名著改編的戲劇中，他要扮演意圖消除遺憾而死後轉世的劍客柳生宗矩，和立誓斬妖除魔的兒子柳生十兵衛父子相殘。「魔界轉生」曾有兩個電影版在台上映，尤其1980年代版本，曾是台灣日片解禁第一波引進的大片，創下理想的票房，比現今絕大多數日片在台灣的賣座反應都亮眼。

而松平健主演的舞台劇版本同樣星光熠熠，還有上川隆也、小池徹平、藤原紀香、淺野優子等大牌加入，舞台劇排練和演出都在密閉空間，不能因他一人健康影響全部人，好在大多數是延續兩年前首演的組合，稍加複習就可找回默契，明年4月才登場，在此之前，松平健還有時間趕快把病養好。

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