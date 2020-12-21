金鍾國哭了！跑了10年終於奪下綜藝大獎

金鐘國奪下SBS演藝大賞。(取材自微博)

一年一度的南韓 娛樂圈盛事「SBS演藝大賞2020」日前舉行，大會出盡奇招防疫 獲觀眾大讚。適逢今年是長壽節目「Running Man」十周年，一眾主持人獲頒「Golden Contents獎」外，今年大賞則由金鍾國撃敗去年得主劉在錫獲得。

香港 01報導，今年金鍾國活躍於「Running Man」和「我家的熊孩子」等綜藝節目，一直是大熱之一，苦等多年的他終於撃敗去年得主劉在錫，奪得大賞。歌手出身的金鍾國講到：「我是個歌手，以前為了宣傳才上綜藝節目……當時的我根本不知道什麼是綜藝，但我認識了劉在錫、姜鎬童等好前輩，感謝他們讓綜藝成為我的生命全部。」更一度眼況泛淚，透露感性的一面。

而今年開播十周年「Running Man」也獲頒「Golden Contents獎」，一眾主持上台時坦言今年相當不容易，但也過得相當快，感謝成員間的互相支持，及每位工作人員、嘉賓和世界各地的觀眾，宋智孝也承諾日後會繼續用心「跑」下去。此外，主持之一的Haha也憑「Running Man」奪得最優秀獎（Show Variety類）。