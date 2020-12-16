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濱崎步負籌錢重任 挺8月肚開唱救公司

娛樂新聞組／綜合報導
濱崎步已懷孕8個月，仍如期舉行聖誕、跨年演唱會。（取材自Instagram）
濱崎步已懷孕8個月，仍如期舉行聖誕、跨年演唱會。（取材自Instagram）

42歲日本樂壇天后濱崎步雖已宣布再度懷孕，但仍如期在24及31日分別舉行聖誕及跨年演唱會。兩場演出均有現場觀眾，跨年演唱會更安排在中國網站直播，粉絲付費249人民幣（約38美元）便可同步收看。

綜合媒體報導，濱崎步宣布懷孕時已進入穩定期，到年底她孕期正好七、八個月，但她的體能勢必大不如前，加上疫情肆虐，風險肯定增加。但是有觀眾參加的演出，再加上決定直播，就不能臨時取消了。

有傳步姐堅持演出，全為所屬唱片公司設想。早前艾迴公布本年度首三季業績，虧損22億日元，公司要求百名員工辭職，還商討賣掉總公司大樓，身為關乎公司命運的支柱人物，濱崎步也只能肩負起籌錢重任。日前濱崎步還在社交網站表露內心的不安和苦楚，粉絲為她加油，表示會一直支持她。

演藝記者川內天子說：「選擇掩蓋腹部的服裝？還是直接穿孕婦裝幸福出場呢？演出問題，健康狀況，會場新冠病毒預防對策，這些細節都備受矚目。只是，這次演出是在濱崎步有足夠理由不舉行的情況下決定的，成功了當然好，如果失敗肯定也會受指責，可以說是危險係數比較高的選擇。」

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