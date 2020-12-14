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SJ爆料：團員曾大打出手、冷戰數月

記者李姿瑩／綜合報導
Super Junior成員上節目，揭開往事秘辛。（圖：friDay影音提供）
Super Junior成員上節目，揭開往事秘辛。（圖：friDay影音提供）

出道滿15年的南韓天團Super Junior（SJ）日前上綜藝節目「認識的哥哥」，接力爆料過去團體中不為人知的內幕。他們始終給粉絲團結形象，其實私下還是有摩擦，成員之間一度吵到大打出手，甚至冷戰數個月不說話。

東海爆料，過去希澈對當演員懷抱夢想，曾考慮退出SJ，經常說：「我再繼續當SJ覺得很抱歉，用這樣的心情沒辦法做下去。」東海不認同希澈的想法，勸他考慮團體正處於關鍵時期，大家應該齊心協力。兩人溝通演變成口角，希澈撂話「我要離家出走」，東海氣炸回嗆：「你要是出了門，就別想再回來，我也不叫你哥哥了，會叫你金希澈。」

希澈依舊故我，回到宿舍後兩人竟上演全武行。東海回憶：「當時希澈先出拳打人，我用腳回踹，希澈再掐住我的脖子。」希澈接著說：「沒想到輪到我出手時，東海竟然哭了起來，還說『我真的把哥當成親哥』，使出悲情招數。」最後希澈不敵東海淚水，雙方消氣握手言和，還一起合照留念。

始源和厲旭也曾有過衝突，厲旭不喜歡肢體接觸，但始源經常透過勾肩搭背傳達熱情，特別喜歡在演唱會或活動上和成員擊掌。有次厲旭忍無可忍暴怒，始源不開心地問：「你真的有自信不見我嗎？」厲旭提高音調喊出口頭禪：「有自信」，結果雙方開始冷戰，長達數月都沒私下見面。主持班底姜鎬童聽了笑嘆：「哇！你們這樣子還能過15年」。

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