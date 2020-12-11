「死亡筆記本」女星戶田惠梨香閃婚 對象竟是他

戶田惠梨香閃電嫁人了。(取材自推特)

日本女星32歲戶田惠梨香閃電結婚，情定男演員松坂桃李，對於閃婚，兩人都相當低調，並在各自的官方網站上發出聲明，戶田惠梨香更表示「我會繼續當個演員，而不會忘記所有人對我的幫助，如果你們能繼續支持我，我將不勝感激」。

體育報知報導，松坂與戶田曾共同演出過電影 「王牌大騙局」，該片於2014年7月殺青，2015年上映。神奇的是兩人雖然各自有過緋聞對象，但從未傳出過兩人交往的新聞。

松坂桃李在「April Fools」裡有一幕全裸鏡頭，當時宣傳電影時，戶田惠梨香還公開稱讚：「太美了！」而電影裡講述各種謊言編織而成的故事，當時兩人被問到說謊功力，戶田惠梨香說自己不擅說謊，但松坂桃李很厲害，雖然松坂否認，不過，兩人隱瞞戀情的功力確實很高超。

報導指出，戶田2006年首度演出電影「死亡筆記本」，隔年主演日劇 「詐欺遊戲」（LIAR GAME）廣受矚目，其後演出過NHK晨間劇「緋紅」、日劇「SPEC」系列、「改造野豬妹」等許多作品，並活躍於電影與廣告界。

松坂在2008年以模特兒身分出道，2009年主演特攝影 集「侍戰隊真劍者」，之後演出過NHK晨間劇「小梅醫生」、「笑口常開」，以及電影「使者」、「科學小飛俠」真人版、「唱吧！奇蹟」等。