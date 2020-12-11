我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

「死亡筆記本」女星戶田惠梨香閃婚 對象竟是他

娛樂新聞組╱綜合報導
戶田惠梨香閃電嫁人了。(取材自推特)
戶田惠梨香閃電嫁人了。(取材自推特)

日本女星32歲戶田惠梨香閃電結婚，情定男演員松坂桃李，對於閃婚，兩人都相當低調，並在各自的官方網站上發出聲明，戶田惠梨香更表示「我會繼續當個演員，而不會忘記所有人對我的幫助，如果你們能繼續支持我，我將不勝感激」。

體育報知報導，松坂與戶田曾共同演出過電影「王牌大騙局」，該片於2014年7月殺青，2015年上映。神奇的是兩人雖然各自有過緋聞對象，但從未傳出過兩人交往的新聞。

松坂桃李在「April Fools」裡有一幕全裸鏡頭，當時宣傳電影時，戶田惠梨香還公開稱讚：「太美了！」而電影裡講述各種謊言編織而成的故事，當時兩人被問到說謊功力，戶田惠梨香說自己不擅說謊，但松坂桃李很厲害，雖然松坂否認，不過，兩人隱瞞戀情的功力確實很高超。

報導指出，戶田2006年首度演出電影「死亡筆記本」，隔年主演日劇「詐欺遊戲」（LIAR GAME）廣受矚目，其後演出過NHK晨間劇「緋紅」、日劇「SPEC」系列、「改造野豬妹」等許多作品，並活躍於電影與廣告界。

松坂在2008年以模特兒身分出道，2009年主演特攝影集「侍戰隊真劍者」，之後演出過NHK晨間劇「小梅醫生」、「笑口常開」，以及電影「使者」、「科學小飛俠」真人版、「唱吧！奇蹟」等。

松坂桃李演過「科學小飛俠」真人版。(圖：車庫提供)
松坂桃李演過「科學小飛俠」真人版。(圖：車庫提供)

電影 日劇 攝影

上一則

全智賢新劇4400萬版權費入袋 代言好感度不敵IU

下一則

喬治克隆尼快速剷肉11公斤 險送命

延伸閱讀

台電影「陽光普照」獲美媒評為2020十大最佳電影之首

台電影「陽光普照」獲美媒評為2020十大最佳電影之首
32歲戶田惠梨香閃電結婚 情定松坂桃李

32歲戶田惠梨香閃電結婚 情定松坂桃李
臥虎藏龍上映20年 李安：這是我拍過最困難的電影

臥虎藏龍上映20年 李安：這是我拍過最困難的電影
收工後急奔飯店… 邢昭林熱吻浴袍妹

收工後急奔飯店… 邢昭林熱吻浴袍妹

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠