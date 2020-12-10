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日年度熱搜冠軍 佐藤健擊敗「鬼滅」

娛樂新聞組／綜合報導
「戀愛可以持續到天長地久」中佐藤健(右)、上白石萌音(左)的演出，十分甜蜜。（取材自微博）
「戀愛可以持續到天長地久」中佐藤健(右)、上白石萌音(左)的演出，十分甜蜜。（取材自微博）

日本Yahoo!公布2020年度搜尋大獎名單，由年初以日劇「戀愛可以持續到天長地久」席捲日本的佐藤健、上白石萌音拿下年度大賞，兩人更占據男、女演員獎項，可說是2020年最紅的話題名人。

鏡週刊報導，「戀」劇擊敗動畫「鬼滅之刃」、話題日劇「半澤直樹」，拿下年度大賞，入行14年的佐藤健也再創事業高峰，躍升「國民男友」。

據Yahoo！公布的資料顯示，與「佐藤健」相關的其他關鍵字為「YouTube」「LINE」「戀持」（戀愛可以持續到天長地久），因「戀」劇播出期間他積極利用LINE官方帳號、直播通訊軟體SUGAR與粉絲互動，更開設YouTube頻道，三天內就突破百萬訂閱，熱度從搜尋關鍵字也獲證明。

「戀」劇女主角上白石萌音拿下女演員部門的搜尋獎項。她受訪時謙虛表示感謝，「有更多人認識我了，感覺很新鮮，不過工作依舊按部就班地順利完成了，對我來說是很棒的一年。」

而紅遍全球的動漫作品「鬼滅之刃」也榮獲動畫、電影、聲優三獎項，替竈門炭治郎配音的聲優花江夏樹因「鬼滅」聲勢暴漲，他開心表示：「因為很多人搜尋我的名字才能獲獎，有點害羞也很開心，但想到大家對我有興趣，就很高興。」

日劇「戀愛可以持續到天長地久」結局創下15.4%高收視，網路平台播放次數更突破368萬，擠下「月薪嬌妻」成為最多人收看的日劇。

日劇 日本 YouTube

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