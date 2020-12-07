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宋仲基帥登MAMA「想念粉絲尖叫聲」

記者李姿瑩／綜合報導
TWICE大方秀出美腿。（取材自推特）
TWICE大方秀出美腿。（取材自推特）

2020年亞洲音樂大獎（MAMA）日昨在南韓舉行，擔任主持人的宋仲基在婚變後首度出席公開場合，沉穩地面對線上直播的全球觀眾。雖然首爾只有5℃低溫，但女星們在紅毯上依舊爭奇鬥豔，TWICE不吝嗇秀出美腿，Jessi則是開深V加放送美背，性感不打折。

受到新冠肺炎疫情影響，MAMA開辦以來首度改成線上直播頒獎，明星們因為海外行程大減，出席卡司陣容格外豪華。不只BTS防彈少年團、TWICE輪番上陣，頒獎人請到李政宰、朴敘俊、鄭敬淏等演員，再加上結合AR科技，照樣維持國際級規格。

雖然少了現場觀眾，但主辦於開場時合成全球觀眾同步收看直播的畫面，宋仲基感嘆：「真的非常想念粉絲尖叫聲。」防彈少年團在領獎時全員戴上口罩，只在致謝時由智旻代表拉下口罩說話。

他們除了希望與粉絲相見的日子快點到來，也不忘對手術休養中的成員SUGA喊話：「SUGA快回來，有你的舞台表演才完整。」防彈少年團二度得獎上台時現場與SUGA電話連線，由SUGA代表致謝領取「年度專輯獎」。特別的是，這個獎項的頒獎人是美國脫口秀主持人詹姆士柯登，他本來就等同於防彈少年團的乾爹，在宣布獎項得主時難掩興奮，彷彿與有榮焉。

而戴口罩防疫也造成插曲，MAMAMOO的華莎領獎時，想脫下口罩卻不小心讓口罩卡在造型耳環上。她一臉尷尬想扯下口罩，卻因為一隻手捧著獎杯，只剩一隻手難以解開，最後只好讓口罩單邊掛在耳環上，又哭又笑地說完謝詞。她後來隨團再度上台領獎，這次記取教訓不再脫口罩，加碼用各國語言感謝粉絲。

台灣歌手今年在MAMA也沒缺席，金曲新人持修獲得亞洲新人獎肯定，透過影片用簡短英文致謝，並傳達「My new-topia is music」，呼應本屆主題。鄧紫棋則得到最佳亞洲藝人獎，出現畫面時令華語區觀眾眼睛為之一亮。

防彈少年團帥氣現身。（取材自推特）
防彈少年團帥氣現身。（取材自推特）
宋仲基婚變後首度公開亮相。（取材自微博）
宋仲基婚變後首度公開亮相。（取材自微博）

鄧紫棋 台灣 美國

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