謝罪為復出？渡部建偷腥道歉 網轟：無悔意，引退吧

渡部建為偷腥道歉，全程無淚被罵翻。（視頻截圖）

日本 女模佐佐木希的諧星老公渡部建6月初被爆殘障廁所偷歡、約砲劈腿多名女性後，日前召開道歉記者會，記者會上他二度鞠躬道歉、眼眶無淚，傳他此次道歉是為了已錄好年底新春節目復出，他否認表示：「這次謝罪記者會是針對老婆，與在廁所做那種事情，造成大家觀感不好，很抱歉這麼晚才謝罪。」

道歉記者會上，防疫 措施作足，渡部建戴著透明防飛沫口罩獨自出席，對著媒體二度鞠躬道歉，針對他在公共廁所偷歡、劈腿女性等爆料，他全盤承認，被問到為何選在公廁、為何事後給女方一萬日圓（台幣2783元）？他支吾、啞口無言許久，才怯怯表示：「自己太笨了、太任性了，真的很抱歉。」媒體指他將女性視為玩物，他則表示：「她們都是我交往過的女生。」並透露婚前就與許多女性保持肉體關係，還曾求問醫生自己是否有性依存症，但結論是沒有。

問到目前與老婆佐佐木希是否有離婚意願？他說：「完全沒有說離婚或不離婚，主要重新取得妻子的信賴。」記者會全長1小時39分鐘，由於傳他已錄好節目預計年底復出，尾聲他被媒體不斷逼問是否是為了節目才謝罪、節目是否已錄好了，他死不鬆口，最後才表示「復出沒有計畫」，雖一一回答記者犀利提問，但過程眼眶完全沒淚，頻頻拭汗且語帶保留，吸引14萬網友線上看，不少網友怒轟：「完全沒有悔意，麻煩就此引退！」