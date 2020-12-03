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南韓娛圈連環爆 EVERGLOW 2人染疫

記者陳建嘉／綜合報導
韓團EVERGLOW也傳出有人染疫。(取材自微博)
韓團EVERGLOW也傳出有人染疫。(取材自微博)

新冠肺炎疫情未減，也衝擊南韓演藝圈，自從男團UP10TION其中兩名成員確診，經紀公司樂華娛樂1日晚間再度聲明，女團EVERGLOW成員王怡人、金施賢在檢測過後也為陽性，不過其他4名成員皆為陰性，但為了怕疫情擴散，樂華娛樂也在聲明中提及，只要是接觸過怡人、施賢的相關人士都會進行兩周的隔離。

由於EVERGLOW確診前最後一個行程是知名節目「柳喜烈的寫生簿」，包括主持人柳喜烈等藝人，也為了確保安全去做檢查，柳喜烈稍後也透過經紀公司Antenna公關對外表示：「柳喜烈以及當天有同行參與「柳喜烈的寫生簿」錄影的工作人員檢驗結果出爐，12月2日的檢驗內容顯示為陰性。」但他仍會進行居家隔離。

韓國疫情持續爆發，劉仁娜原定出席「新年前夜」(暫譯)的線上記者會，也因為身體狀況不適而缺席，後續檢驗結果則為陰性，證明並未感染。另外韓素希、安普賢正在拍攝原創劇「Undercover」，由於劇組人員有人染疫，也先行停工進行檢驗，而主角群的檢驗報告也已出爐，皆為陰性。

另據ETtoday報導，24歲南韓歌手李燦元參加「Mr. Trot」人氣翻紅，是許多節目爭相邀請的來賓，擁有可愛外表和俏皮個性更擄獲了許多少女和阿姨的心，怎料在演藝事業一帆風順之際卻確診了新冠肺炎。

李燦元所屬經紀公司NEW ERA PROJECT於3日發聲，透露李燦元在3日凌晨確診新冠肺炎，第一時間先進行自主隔離，待防疫局進一步指示後一定都會照做，目前身邊的工作人員都已經接受檢查且居家檢疫，未來的活動將全部中斷。

南韓歌手李燦元染上新冠病毒。(取材自微博)
南韓歌手李燦元染上新冠病毒。(取材自微博)

疫情 新冠肺炎 南韓

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