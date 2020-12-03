合體撈金 天王rain、金泰熙「床照」太虐狗

Rain和金泰希合拍的最新廣告片，滿滿浪漫。(取材自微博)

有媒體近日在社交平台發布南韓 男星Rain和老婆金泰希合拍的最新廣告片。廣告中，Rain與老婆金泰希甜蜜的躺在床上，有著一些親密鏡頭，時常擁抱愛撫。兩個人顏值身材極為出眾，一起合體拍攝廣告，彷彿是在出演一部偶像劇，讓人狗糧吃到飽。

貓眼娛樂報導，金泰希狀態極佳，絲毫不懼特寫鏡頭。皮膚白嫩細膩，全臉沒有一絲皺紋，連眼袋毫無踪影，好似少女一般。而Rain則相對有些憔悴，雖然身材依舊，卻看上去有些疲憊。

據報導，Rain是南韓知名男星，因一部「浪漫滿屋」而被觀眾熟知。近年來參與過多部影視劇的拍攝，片酬每集高達1億韓元，曾經引發過天價片酬的爭議。

Rain與金泰希因拍攝廣告相識，兩人感情迅速升溫，結為夫妻後，一直以恩愛的形象示人，感情甜蜜深厚。

Rain在最近參與的綜藝中爆料，他與老婆金泰希雖然已經結婚多年，但是每天早晚還是要親親。親密無間的感情羨煞旁人，讓觀眾直呼太虐狗。

近日，曾有媒體拍到這對夫妻帶著孩子一起去遊樂園的照片。夫妻倆衣著休閒舒適，帶著鴨舌帽，Rain但是推著嬰兒車，不願愛妻有一絲勞累。可見夫妻感情極佳，恩愛如初。