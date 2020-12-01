「NEWS」小山慶一郎確診 發熱走不穩

小山慶一郎確診後，傳出病情相對嚴重一點。（取材自Instagram）

新冠病毒肆虐全球，日本 疫情反彈，連演藝圈都都遭殃，日本傑尼斯偶像事務所日前才傳出旗下男團「Kis-My-Ft2」的成員千賀健永確診，近日再傳出「NEWS」成員小山慶一郎、加藤成亮確診，目前公司已緊急消毒。

體育報知報導，傑尼斯官方日前於官網公告，「NEWS」成員小山慶一郎及加藤成亮確診新冠肺炎，公告表示，加藤成亮有發燒症狀並於篩檢 後確診，在加藤成亮確診後，他的密集接觸者NEWS兩名成員和經紀人也接受篩檢，結果指出，小山慶一郎篩檢為陽性反應。

據媒體方面探尋的消息得知，小山慶一郎的病情相對要嚴重一些，目前已經出現發熱症狀，走路也有些不穩，讓粉絲十分擔心。

小山慶一郎1984年5月1日出生於日本神奈川縣，日本傑尼斯事務所旗下偶像組合NEWS隊長、歌手、演員、主播。2001年入社，2003年9月15日與8名成員組成NEWS，2004年5月12日以NEWS成員身分出道。

•韓男團成員染疫 百人接受檢測

據鏡週刊報導，南韓男團UP10TION成員碧土（李昌賢）近日由經紀公司證實確診新冠肺炎，由於UP10TION正值宣傳期，日前參與兩家電視台音樂節目錄影，每集節目都有超過10組歌手團體參與，加上工作人員，估計波及達上百人，目前各家經紀公司均讓旗下藝人接受檢測。

另外，時隔三年八個月全員退伍的CNBLUE，以三人組合再度站上舞台宣傳，卻遇到同台藝人染疫消息，已接受檢測正等待結果，而JYP、YG娛樂旗下藝人Stray Kids、樂童音樂家、Treasure成員和全體工作人員也已接受檢測並在家自主隔離。