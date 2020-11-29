首度入榜「媽媽藝人」就奪冠 北川景子被酸

北川景子早前分享帥氣短髮照。（取材自Instagram）

日本 Oricon公布了第五屆「最喜歡的媽媽藝人」排行榜，集結1000名10代到50代網友的意見，北川景子首度入榜即奪冠。

綜合媒體報導，「最喜歡的媽媽藝人」往年的常勝軍包括小倉優子、渡邊杏、乙葉、木村佳乃、辻希美、上戶彩、北斗晶，不過今年新增了許多初次進榜的新手媽媽們，包括在前陣子奪下「最想擁有的臉蛋」冠軍的北川景子、仲里依紗、榮倉奈奈、混血女星SHELLY。

關於10代及20代的網友們心中的第一名都是仲里依紗，理由是仲里依紗在當媽媽後反而更有活力、也更美。

至於30代的網友大都選擇渡邊杏，雖然遭遇前夫東出昌大劈腿，快刀斬亂麻且堅強的單親媽媽形象讓許多網友很有感觸。但去年第一名的她也因為婚變而跌落一名。

另據中國 時報引述日媒「FLASH」報導，北川景子拿下「媽媽藝人」后冠，引發寫真女星出身的資深媽媽藝人「A氏」不滿，A氏表示北川奪冠「非常無趣、情何以堪」，「北川連跟媽媽粉絲們交流的社群 帳號都沒有，小孩給傭人帶，卻被視為媽媽藝人，實在太好笑。」

據報導，本屆「最喜歡的媽媽藝人」前五名，除北川景子外，第二名杏、第三名仲里依紗、第四名乙葉、第五名木村佳乃。