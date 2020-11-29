我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1324萬 加州逾120萬例

封面故事／新冠疫苗如何運送？物流界世紀大挑戰

首度入榜「媽媽藝人」就奪冠 北川景子被酸

娛樂新聞組／綜合報導
北川景子早前分享帥氣短髮照。（取材自Instagram）
北川景子早前分享帥氣短髮照。（取材自Instagram）

日本Oricon公布了第五屆「最喜歡的媽媽藝人」排行榜，集結1000名10代到50代網友的意見，北川景子首度入榜即奪冠。

綜合媒體報導，「最喜歡的媽媽藝人」往年的常勝軍包括小倉優子、渡邊杏、乙葉、木村佳乃、辻希美、上戶彩、北斗晶，不過今年新增了許多初次進榜的新手媽媽們，包括在前陣子奪下「最想擁有的臉蛋」冠軍的北川景子、仲里依紗、榮倉奈奈、混血女星SHELLY。

關於10代及20代的網友們心中的第一名都是仲里依紗，理由是仲里依紗在當媽媽後反而更有活力、也更美。

至於30代的網友大都選擇渡邊杏，雖然遭遇前夫東出昌大劈腿，快刀斬亂麻且堅強的單親媽媽形象讓許多網友很有感觸。但去年第一名的她也因為婚變而跌落一名。

另據中國時報引述日媒「FLASH」報導，北川景子拿下「媽媽藝人」后冠，引發寫真女星出身的資深媽媽藝人「A氏」不滿，A氏表示北川奪冠「非常無趣、情何以堪」，「北川連跟媽媽粉絲們交流的社群帳號都沒有，小孩給傭人帶，卻被視為媽媽藝人，實在太好笑。」

據報導，本屆「最喜歡的媽媽藝人」前五名，除北川景子外，第二名杏、第三名仲里依紗、第四名乙葉、第五名木村佳乃。

社群 中國 日本

上一則

超尷尬…金雞獎最佳音樂「空缺」 主持人竟喊「恭喜」

下一則

「少年的你」代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片獎

延伸閱讀

全美宜居城市 夏樂第6 三角區第11

全美宜居城市 夏樂第6 三角區第11
全美10佳酒店 邁阿密海灘「菲亞娜」奪第2 佛州唯一入榜

全美10佳酒店 邁阿密海灘「菲亞娜」奪第2 佛州唯一入榜
全球50間「最佳咖啡館」 第1名在台灣

全球50間「最佳咖啡館」 第1名在台灣
世界50間最佳咖啡館 第1名在台灣

世界50間最佳咖啡館 第1名在台灣

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
辜莞允婚禮穿搭超性感。擷自辜莞允IG

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

2020-11-22 11:21
哈利王子被傳準備要與妻子的前夫正面對決。圖／路透資料照片

戰火即將點燃？哈利王子準備好和梅根前夫面對面

2020-11-22 17:32
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

2020-11-21 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？
追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」

追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」