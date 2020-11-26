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木村拓哉不敵疫情 廣告酬勞暴跌

娛樂新聞組╱綜合報導
受到疫情衝擊，木村拓哉廣告代言費大減。(取材自微博)
受到疫情衝擊，木村拓哉廣告代言費大減。(取材自微博)

新冠疫情撼動全球影視娛樂行業，日本雜誌「Flash」刊出「廣告演出費激變」專題，公開2021年日本藝人廣告薪酬排名，48歲木村拓哉減幅驚人，來年的廣告演出費只有5500萬日圓（下同，約53萬美元），較今年的8000萬日圓大減超過三成。

為何木村要減價，減幅還如此驚人？大型廣告商透露，昔日榮景藝人酬勞只會加不會減，奈何今年疫情肆虐，日星有得開工就要燒香拜佛了，哪還敢加價，甚至還要主動減價留客。

報導指出，2021年的日本男藝人廣告費排名，51歲福山雅治雖然減價1000萬日圓，仍以6500萬位居第一。

第二位是52歲的織田裕二，以6000萬日圓緊追福山雅治之後，廣告費一樣大減1000萬日圓；而57歲的松本人志、53歲的松岡修造、即將解散的日本天團「嵐」成員櫻井翔，同跟織田裕二並列第二。

跟木村拓哉一樣，同樣位列第六位的，是日劇「半澤直樹2」中的死對頭， 47歲的堺雅人和54歲的香川照之，他們明年的廣告酬勞同樣是5500萬日圓，但兩人明年的定價跟今年一樣，並沒有挾「半澤2」高收視人氣而加價。

至於排名第九、廣告酬勞為5000萬日圓的日星共有9人，包括48歲中居正廣、73歲北野武、59歲中井貴一、同樣37歲的「嵐」三位成員二宮和也、相葉雅紀、松本潤、57歲的濱田雅功、57歲的江口洋介和37歲的小栗旬，當中只有小栗旬有加價，今年他的喊價是4500萬日圓。

日本 疫情 日劇

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