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宋仲基離婚後好忙…4度主持MAMA

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基即將透過作品再展演技。(圖：Netflix提供)
宋仲基即將透過作品再展演技。(圖：Netflix提供)

宋仲基傳出好消息，第4度接下Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）主持棒，將與粉絲們在12月6日透過線上直播的方式相見。這是他去年與宋慧喬離婚後，首度在公開場合正式亮相，終於能一解粉絲的思念之情。

35歲的宋仲基在婚變後全力投入工作，無奈今年受到新冠肺炎疫情攪局，他的新片「波哥大」3月底緊急停拍，雖一度喊出要在夏天復工，但全球疫情未歇，全片重啟拍攝遙遙無期。他在8月加入新戲「Vinsenzo」拍攝，與玉澤演打出「雙男神」牌，預計於2021年上半年開播。

另一部電影作品「勝利號」日前也曝光他的劇照，預告全片突破南韓電影製作水準，將帶給觀眾耳目一新的科幻片體驗。因疫情衝擊電影產業，「勝利號」選擇在Netflix全球播映，包括朴信惠、車仁表等大咖的新片也都陸續加入Netflix。「勝利號」斥資2100萬美元，原本預計下半年上映的計畫因疫情不斷延期，最近才終於定檔2021年春季在Netflix首映。

雖然工作和宣傳計畫一改再改，但宋仲基沒有停下腳步，趁著拍戲空檔接下2020年MAMA主持棒。他主持經驗豐富，曾是「Running Man」固定班底，也是2012年、2017年及2018年MAMA的主持人。為了落實防疫政策，今年MAMA全面採取線上頒獎，是1999年開辦以來首度採取零現場觀眾的線上直播形式，如何與線上觀眾互動也是對主持人的一大挑戰。

宋仲基久未與粉絲見面，消息一出令粉絲情緒集體沸騰。他日前也不忘問候粉絲們：「大家過得還好嗎？我正在拍攝電視劇『Vinsenzo』，氣溫逐漸下降，大家要小心別感冒。希望大家都能幸福地度過寒冷的冬天，謝謝，我愛你們。」

宋仲基(中)與金泰梨(右)、陳善圭合作。(圖：Netflix提供)
宋仲基(中)與金泰梨(右)、陳善圭合作。(圖：Netflix提供)

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