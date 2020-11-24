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南韓劇組「疫」外連連 朴信惠、姜河那停工

娛樂新聞組／綜合報導
朴信惠新戲受到疫情影響，目前只能在家自我隔離。（取材自Instagram）
朴信惠新戲受到疫情影響，目前只能在家自我隔離。（取材自Instagram）

南韓新冠肺炎疫情再起，這波疫情也燒到演藝圈。據韓媒報導，包括MBN「綁架」、SBS「朝鮮驅魔師」、JTBC「Sisyphus：The Myth」、MBC「月升之江」、JTBC「雪滴花」等多部電視劇，皆因劇組出現確診患者或密切接觸者而中斷拍攝。

綜合韓媒報導，由丁一宇、俞利主演的電視劇「綁架」劇組出現一名確診者，隨後與這名確診者有接觸的另一作品「Sisyphus：The Myth」的臨時演員也確定染疫，使得多個劇組中斷拍攝。

「Sisyphus：The Myth」的主要演員曹承佑、朴信惠動線雖未與確診者重疊，但一樣接受了檢查，目前兩人的檢測結果尚未出爐，在家中自我隔離中。而「綁架」主演丁一宇、俞利檢測結果為陰性。

而由金所泫、姜河那主演的MBC「月升之江」，也因一名飾演士兵的臨演確診，劇組全面停擺。劇組稱，當時金所炫和姜河那等並沒有同場拍攝，但所有人已被視為密切接觸者並接受新冠肺炎檢測。

此外，由丁海寅，BLACKPINK成員JISOO主演的JTBC電視劇「雪滴花」也有劇組人員出現新冠密切接觸者而中斷拍攝。

檢測 疫情 新冠肺炎

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