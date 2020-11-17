「嵐」連12年上紅白 AKB48意外落選

傑尼斯天團「嵐」將連續12年登場紅白歌唱大賽。（取材自Instagram）

日本 放送協會（NHK）16日公布第71屆NHK紅白歌唱大賽名單，傑尼斯天團「嵐」連續第12年登場；而連續11年參加的女團AKB48意外落選。

中央社報導，NHK紅白歌唱大賽出場表演名單有：紅組首度登場表演的有9人組女團NiziU、櫻坂46、實力派女歌手JUJU、日團BABYMETAL、新銳歌手milet、東京 事變等6組。白組首度登場表演的有以「香水」一曲暴紅的男歌手瑛人、傑尼斯6人組男團SixTONES及9人組男團Snow Man等3組。SixTONES與Snow Man都是今年出道的男團。

本屆紅白的主題是「就是現在，一起歌唱，大家一起聲援」，受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情 影響，將首度採無觀眾的方式舉行，播出時間比往年短15分鐘。

本屆總主持人是連續4年擔綱的內村光良與NHK女主播桑子真帆。白組主持人是男星大泉洋、紅組是女星二階堂富美。大泉、二階都是首度擔綱。

今年出場表演的歌手當中，參加紅白次數最多的是白組的五木寬，總計出場50次。紅組出場次數最多的是石川小百合，總計43次。