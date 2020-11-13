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酒井法子「疫」外失業 金主捧1億求拍全裸寫真

娛樂新聞組╱綜合報導
傳有金主捧1億日圓，邀49歲的酒井法子拍全裸寫真。(取材自微博)
傳有金主捧1億日圓，邀49歲的酒井法子拍全裸寫真。(取材自微博)

日本61歲女星宮崎美子推出2021年月曆反應極好，更曾一度奪銷量榜冠軍，證明美魔女巿場頗有潛力。而近日就有日本媒體指，49歲酒井法子獲寫真出版商青睞，捧著1億日圓（約95.6萬美元）酬勞邀她拍全裸寫真集，據悉因疫情而失業的酒井法子並未馬上拒絕，疑似考慮中。

香港01報導，酒井法子2009年因涉毒被捕，導致星途嚴重受創，但她並沒有放棄演藝事業，與同樣吸毒的前夫高相祐一離婚後，致力解除毒癮，近年更開設微博轉戰大中華市場，不時出PO重新建立的健康形象。

據報導，酒井法子靠著每年辦生日秀和年尾的晚餐秀，仍能掙到生活費，惟今年受新冠疫情影響收入大減，原本打算舉辦亞洲巡迴演唱的計畫也受阻。

鏡週刊報導，去年酒井法子曾傳出她在微博發的拜年貼文，因為附上了支付寶等線上付費鏈結，被網友譏笑是「線上乞討」，雖然後來澄清該鏈結是讓粉絲付費加入官方俱樂部，但是法子在中國的人氣仍受到影響。

日本媒體報導，酒井法子昔日發行的紙本寫真集，轉成電子版後獲得不錯銷售成績，而且有金主拿出1億日圓，向酒井法子詢問拍攝全裸寫真集的意願；在巡演受阻、演藝工作遲遲沒有下文的情況下，酒井法子極可能會把握這次高價脫衣的機會。

此外，49歲的法子近日出席活動時，依舊光彩照人，面部緊緻，彷彿還是以前那個萬眾矚目的大明星。

日本 疫情 微博

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