東京影展「疫」外冷清 日片「請阻止我」獲觀眾獎

日本女星能年玲奈（右）主演的日片「請阻止我」奪得東京影展「觀眾獎」，左為導演大九明子。(中央社)

第33屆東京影展 閉幕，由於新冠肺炎影響，不只星光陣容比往年明顯遜色，也少了競賽單元，閉幕典禮上只頒發觀眾票選獎，最後是大九明子執導、能年玲奈（藝名NON）演出的日片「請阻止我」勝出，只見兩人和其他上台的嘉賓，彼此之間都有一道透明隔板，形成奇妙的畫面，但為免大家都因此有被傳染新冠肺炎的危險，也只有加強防護，舞台上的隔板也成了2020年東京影展的一大特色。

中央社報導，第33屆東京國際影展日前在東京六本木舉行閉幕典禮，台灣片「醬狗」等32部電影角逐唯一獎項、由觀眾票選的「觀眾獎」。最後，東京國際影展主席安藤裕康宣布榮獲觀眾獎的是日本女導演大九明子執導、能年玲奈主演的新片「請阻止我」獲得。

本屆影展統合成「東京首映2020」（Tokyo Premiere 2020）單元，共有32部作品入圍，最後由觀眾票選，得最高票者獲頒「觀眾獎」及獎金1萬美元。

「請阻止我」改編自綿矢莉莎的小說，故事描述一位30多歲的單身女性黑田光子（能年玲奈飾演），腦中有一位諮詢的對象A，她接受A的勸告解決許多煩惱。該片的主要演員還有女星橋本愛、男星林遣都。

在頒獎典禮上，大九明子上台從東京都副知事多羅尾光睦手中獲得東京都知事獎「麒麟座」；緊接著能年玲奈接獲「觀眾獎」獎座。大九表示，這是她第二度在東京影展獲得「觀眾獎」，但這次得獎與三年前得獎相較，世界完全不同了。

大九說，因為疫情，現在連外出都讓人感到不安的情況下，還是有觀眾願買票到電影院 觀賞，並投下寶貴的一票給「請阻止我」，讓她由衷感謝。

能年玲奈致詞表示，這是今年唯一的獎項，是觀眾的支持才獲得此獎。