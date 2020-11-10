大贏家！MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團奪4獎

南韓「防彈少年團」在MTV歐洲音樂獎贏得最佳歌曲和最佳團體等四個獎項，成為大贏家。(取材自微博)

南韓 流行音樂團體「防彈少年團」（BTS）日前在MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）贏得最佳歌曲和最佳團體等四個獎項，成為大贏家。

中央社綜合電訊報導，BTS以首支英文歌Dynamite榮獲MTV歐洲音樂獎最佳歌曲獎。Dynamite發行首週在美國 串流媒體播放近3400萬次，數位及實體銷量共30萬張，BTS成為第一組空降美國「告示牌」（Billboard）百大單曲榜冠軍的南韓藝人。

這個七人天團也贏得MTV歐洲音樂獎最佳線上現場演出及最大粉絲團獎。

受新冠疫情影響，今年MTV歐洲音樂獎改為線上頒獎，由英國 團體「混合甜心」（Little Mix）主持。路透報導，「混合甜心」當天贏得最佳流行藝人獎。

入圍最多項的美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下最佳藝人獎；DJ卡利（DJ Khaled）獲得最佳音樂錄影帶獎。

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）贏得最佳嘻哈藝人獎；英國酷玩樂團（Coldplay）抱回最佳搖滾藝人獎；美國歌手海莉威廉斯（Hayley Williams）拿最佳另類藝人獎。