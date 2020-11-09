我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

堺雅人擊敗星野源 憑「半澤2」日劇奧斯卡封帝

娛樂新聞組╱綜合報導
堺雅人憑藉「半澤直樹2」封帝。（取材自微博）
堺雅人憑藉「半澤直樹2」封帝。（取材自微博）

由日本權威電視雜誌「The Television」舉辦的「日劇奧斯卡」日前揭曉，男星堺雅人憑藉「半澤直樹2」，拿下夏季日劇戲王寶座。

香港01報導，本屆真正的大贏家是TBS電視台，橫掃8項大獎，旗下由星野源和綾野剛聯合主演、野木亞紀子編劇的「MIU404」橫掃4個獎，更擊敗「收視王」、「半澤直樹2」獲得最佳劇集殊榮。

雖然堺雅人的「半澤直樹2」沒得到最佳劇集，但其精湛演出成功擊敗「MIU404」的星野源、綾野剛，以及「未滿警察」的中島健人及平野紫耀，於三個票選組別中，有兩個獲得第一，以大熱姿態封視帝。而跟堺雅人在「半澤2」中亦敵亦友的香川照之（飾演大和田曉），則以浮誇演技獲得評審肯定，雖然三組評分他都不是第一，但最終以平均分最高的情況下順利擊敗「MIU404」的「大奸王」菅田將暉等演員，成為本屆「日劇奧斯卡」的最佳男配角。而監製獎則落在「半澤2」的福澤克雄、田中健太和松木彩三人身上。

女演員方面，多部未華子憑藉「我的家政夫渚先生」成為本屆視后，她於三個組別投票皆得第一；而在「MIU404」飾演硬朗上司的麻生久美子則獲得最佳女配角殊榮，她跟香川照之一樣，都是在平均分最高的情況下獲獎。

日劇 奧斯卡 警察

上一則

曾和宋康昊孫藝珍合作 南韓「國民父親」宋在浩走了

下一則

分隔228隔空合體 楊丞琳淚眼對唱李榮浩

延伸閱讀

最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…

最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…
王家衛「繁花」劇照曝光 胡歌秀惆悵側臉

王家衛「繁花」劇照曝光 胡歌秀惆悵側臉
港劇爸爸專業戶！71歲TVB「資深綠葉」 低調離巢

港劇爸爸專業戶！71歲TVB「資深綠葉」 低調離巢
新垣結衣拍劇暖送防疫品 專家：無效

新垣結衣拍劇暖送防疫品 專家：無效

熱門新聞

鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
妮可波特拉斯基湖邊倩影，被歐美媒體形容「神情帶著憂傷」。圖／摘自Instagram

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

2020-10-31 16:20
林心如(左)與徐若瑄台上合唱。圖／摘自臉書

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

2020-11-04 11:30
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

2020-11-03 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸