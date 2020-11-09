堺雅人擊敗星野源 憑「半澤2」日劇奧斯卡封帝

堺雅人憑藉「半澤直樹2」封帝。（取材自微博）

由日本權威電視雜誌「The Television」舉辦的「日劇奧斯卡 」日前揭曉，男星堺雅人憑藉「半澤直樹2」，拿下夏季日劇戲王寶座。

香港01報導，本屆真正的大贏家是TBS電視台，橫掃8項大獎，旗下由星野源和綾野剛聯合主演、野木亞紀子編劇的「MIU404」橫掃4個獎，更擊敗「收視王」、「半澤直樹2」獲得最佳劇集殊榮。

雖然堺雅人的「半澤直樹2」沒得到最佳劇集，但其精湛演出成功擊敗「MIU404」的星野源、綾野剛，以及「未滿警察 」的中島健人及平野紫耀，於三個票選組別中，有兩個獲得第一，以大熱姿態封視帝。而跟堺雅人在「半澤2」中亦敵亦友的香川照之（飾演大和田曉），則以浮誇演技獲得評審肯定，雖然三組評分他都不是第一，但最終以平均分最高的情況下順利擊敗「MIU404」的「大奸王」菅田將暉等演員，成為本屆「日劇奧斯卡」的最佳男配角。而監製獎則落在「半澤2」的福澤克雄、田中健太和松木彩三人身上。

女演員方面，多部未華子憑藉「我的家政夫渚先生」成為本屆視后，她於三個組別投票皆得第一；而在「MIU404」飾演硬朗上司的麻生久美子則獲得最佳女配角殊榮，她跟香川照之一樣，都是在平均分最高的情況下獲獎。