嵐一晚撈2.8億美元力壓鬼滅 大野智為愛引退卻分手了

嵐出道21周年紀念線上演唱會，吸引500萬人次觀看。（視頻截圖）

傑尼斯男團嵐ARASHI即將於今年底進入團體休止期，他們日前舉行出道21周年紀念線上演唱會，吸引500萬人次觀看，日媒估計線上門票收入加上周邊，這場演唱會的經濟效果或超過了300億日圓（約2.8億美元 ），1天就超越了最近成為現象級夯片「鬼滅之刃：無限列車篇」17天的票房收入。而另一方面，「週刊文春」爆出成員大野智與分手女友交往時的甜密照片，直指明年即將引退演藝圈的大野智將「沒有工作，也沒有新戀人」。

鏡週刊報導，嵐在去年年初閃電宣布將於今年底停止團體活動，表示在2020年的最後一刻之前，會繼續以5人組合活動，而他們原預定今年將舉行亞洲巡演，卻遇到新冠肺炎攪局，不僅取消了4月的北京 鳥巢演唱會，就連這次的21周年紀念演唱會，也是原定於5月在新國立競技場舉行，礙於疫情 才改為以線上演出進行，讓粉絲藉由網路無距離的方式欣賞嵐精采表演。

而日媒「週刊文春」爆出嵐隊長大野智與小10歲單親媽媽A女的戀情，並公開他們2015年到2018年在沖繩度假的約會照。據A的友人表示，大野智2013年在友人生日派對認識了A女，隔年他在一棟大樓租了2間住所，開始了半同居生活。而大野智對這段戀情相當投入，每逢有休假就會約女友與其親友到沖繩度假，更傳在沖繩買地為結婚移居做準備。

大野智曾向身邊人透露，「這是最後的戀愛」，然而A女因為在意嵐的成員與粉絲，以及看到大野智為嵐默默煩惱，以「不想再添加負擔，還他自在的生活」，與大野智在2019年初分手，戀情告終。面對「週刊文春」的報導內容，A女表示「沒有什麼可以說的」，而傑尼斯事務所沒有回應。